Средний балл по ЕГЭ увеличился

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал Михаилу Мишустину о результатах приемной кампании, сообщает «МИР 24».

«Мы этот учебный год начали на подъеме. У нас все показатели лучше и выше, чем в прошлом году. Мы приняли 10 тысяч студентов на первый курс, средний балл ЕГЭ у них выше. Конкурс у нас восемь человек на место. Заявлений было 80 тысяч. Таким образом, мы отобрали лучших из лучших. Среди них многие – победители международных олимпиад», – подчеркнул Виктор Садовничий.

Садовничий также отметил, что в университете разработали новые концепции преподавания по четырем фундаментальным наукам: математике, физике, биологии и химии. Их уже направили в Минобрнауки. Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что математика важна не только для технических специальностей, но и для гуманитарных, в том числе для культуры и искусства.

«В свое время в Советском Союзе интерес к математике был огромный. Был журнал «Квант», многие его, наверное, помнят. И много было различных вариантов, как себя проявить, олимпиады, кружки были, семинары. В свое время я ездил на семинар, где выступал Сергей Павлович Курдюмов, если вы такого помните, Евгений Самарский был такой ученый. И многие другие выдающиеся академики все занимались тем, что еще и популяризировали математику, рассказывали о ней», – отметил председатель правительства.

Мишустин поздравил Садовничего с наступающим Днем математика и со скорым юбилеем МГУ. В следующем году исполняется 270 лет со дня основания университета.