Названы лучшие способы взбодрить ребенка утром перед школой

Взбодрить ребенка утром перед школой можно с помощью зарядки или вкусного завтрака, например каши с ягодами, заявила в беседе с NEWS.ru заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Глоба. По словам врача-педиатра, также поможет массаж головы и ушей.

Для зарядки не обязательно выгонять ребенка из постели. Активно подвигаться можно прямо в ней: помахать руками и ногами, сесть из положения лежа и снова лечь. Можно приготовить завтрак с фантазией. Скучную кашу дополните улыбкой из ягод, а отварное яйцо или бутерброд из цельнозернового хлеба с маслом — глазами и носом, — сказала Глоба.

Специалист также посоветовала приоткрывать утром форточку в комнате ребенка. Как объяснила врач, приток свежего воздуха ускорит его пробуждение. Кроме этого, по ее словам, можно практиковать альтернативную версию холодного душа, а именно попеременное умывание горячей и холодной водой.

Глоба отметила, что со школьником по утрам можно договариваться, пообещав ему включить серию любимого мультфильма после завтрака. Однако, как подчеркнула специалист, во время приема пищи лучше отказаться от гаджетов.

Договоритесь, что школьник быстро одевается и съедает полезный завтрак, а в оставшееся время смотрит серию любимого мультика. Однако не предлагайте мультфильм во время еды — организм не зафиксирует прием пищи. Важно помнить, что ребенка не следует торопить. Забудьте о репликах из разряда: «Вставай! Опоздаем! Хватит копаться!» Они не вызывают желания вылезать из-под одеяла. Начните утро с улыбки, объятий и добрых ободряющих слов, — добавила педиатр.

Ранее преподаватель Кирилл Клопков заявил, что для помощи школьнику с выбором профессии нужно узнать его интересы и сильные стороны. По его словам, помогать могут не только родители, но и другие взрослые: наставники и учителя.