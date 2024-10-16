Как домашние животные влияют на развитие детей

В ходе нового исследования эксперты неожиданно обнаружили, что питомцы могут воздействовать на ребёнка и негативно. Об этом говорится в статье из журнала BMC Pediatrics.

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В рамках новой научной работы специалисты проанализировали данные из проекта «Дети 90-х». Участвовали в нём около 14 000 детей, которые родились в Эйвоне (Англия). Наблюдали за ними до исполнения им 18 лет.

Чаще всего у детей до 15 лет были в качестве домашних питомцев коты, а в старшем подростковом возрасте собаки. Наличие домашнего животного было связано с более развитой невербальной коммуникацией у 2-летних детей и более развитой речью у 5-летних. Также положительно влияло на умение читать у детей школьного возраста присутствие в семье собаки.

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При этом эксперты не нашли каких-то значительных преимуществ владения животными для когнитивного и эмоционального развития детей. Кроме того, наличие питомцев связано было с худшей успеваемостью. В том числе по английскому, математике, естественным наукам.

Также у детей в возрасте 8 лет, которые имели домашнее животное, был ниже риск высокой самооценки школьных способностей.

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