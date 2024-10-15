Как помочь детям в выборе профессии

Педагог Клопков: профориентация может помочь подростку выбрать профессию. Все старшеклассники сталкиваются с трудностями при выборе будущей профессии. В этом процессе им могут помочь не только родители, но и учителя и другие взрослые наставники. Первым шагом является помощь в определении интересов и сильных сторон подростка. Об этом рассказал преподаватель и координатор «Филипповской школы онлайн» Кирилл Клопков.

Как помочь подростку понять, что ему нравится

Как поделился с РИАМО преподаватель Кирилл Клопков, чтобы помочь школьнику выбрать профессию, для начала надо понять, что ему нравится. Для этого педагог советует:

чаще спрашивать, какие предметы нравятся ребёнку и что ему лучше всего удаётся;

сводить школьника на профориентацию, чтобы определить, какие профессии соответствуют его навыкам и интересам;

провести подростку экскурсию на рабочие места или стажировку для школьников.

Так ребёнок сможет составить реальное представление о той или иной деятельности.

На что ещё важно обратить внимание

Чтобы помочь школьнику определиться, попросите взрослого, чьё мнение авторитетно для него, рассказать о профессиях:

что востребовано на рынке труда;

какие специальности хорошо оплачиваются;

в какой работе легче найти баланс между трудовой и личной жизнью.

Важно помнить, что нельзя при этом подавлять энтузиазм школьника — не обесценивайте его интересы!

Какие дополнительные навыки важно развивать

Помимо учёбы, не менее важно развивать навыки, которые ценятся в любой профессии, такие как:

умение общаться;

способность работать в команде;

мастерство решать проблемы.

Также в современном мире всё больше ценятся технические и цифровые навыки — от составления презентаций до программирования.

Как успокоить ребёнка

Клопков обратил внимание, что, выбирая профессию, ребёнок может начать переживать и сильно стрессовать. Тут в первую очередь важно уточнить, что выбор профессии не минутное дело, а длительный процесс, и торопиться не стоит. Однако, если всё же в будущем ребёнок поймёт, что не хочет заниматься выбранным делом, — его можно изменить, получив дополнительное образование.

Новые правила приёма в вузы

Ранее Минобрнауки предложило ограничить сроки приёма в вузы и не только. Поправки в первую очередь коснутся сроков приёма на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Их хотят ограничить датами с 20 июня по 1 октября. Новые правила затрагивают также льготников и тех, кто проходил дополнительные образовательные программы перед поступлением.