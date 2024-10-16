Храп у детей указывает на патологию

Храп довольно распространенное явление среди взрослых. Это звуковые вибрации, возникающие за счет вибрации мягкого неба во время сна. Часто она вызвана нарушением проходимости дыхательных путей.

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По словам отоларинголога Елены Ефимовой, дети гораздо реже подвержены храпу, чем взрослые. Однако в детском возрасте храп всегда указывает на патологию.

В разговоре с «Газетой.Ru» врач озвучила причины, вызывающие детский храп.

В первую очередь, это гипертрофия аденоидов и/или небных миндалин, патологии полости носа и глотки, в том числе вызванные аллергическим ринитом, искривлением перегородки носа, ОРЗ. Помимо прочего, известны случаи, когда храп у ребенка вызван нарушениями зубочелюстной системы, избыточным весом, врожденными аномалиями развития челюстно-лицевой области.

В любом случае, ребенка, у которого отмечается храп, нужно показать врачу, поскольку длительный храп у ребенка приводит к серьезным последствиям.

«Состояние ночной гипоксии, которое возникает в следствие храпа приводит к повышенной утомляемости, вялости, сонливости, снижению концентрации внимания, успеваемости. Также храп может приводит к недержанию мочи (энурез). Самое опасное состояние, которое возникает при храпе —это СОАС», - рассказала о последствиях несвоевременного лечения храпа врач.

Ефимова подчеркнула, чем быстрее врачи установят причину возникновения храпа, тем легче пройдет лечение.

Напомним, по статистике от храпа страдает более 60 % людей на планете. Ранее врачи назвали неочевидные причины храпа и рассказали, как перестать храпеть.