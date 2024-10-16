Врач Ефимова предупредила, что храп у детей указывает на патологию ЛОР-органы
Храп довольно распространенное явление среди взрослых. Это звуковые вибрации, возникающие за счет вибрации мягкого неба во время сна. Часто она вызвана нарушением проходимости дыхательных путей.
По словам отоларинголога Елены Ефимовой, дети гораздо реже подвержены храпу, чем взрослые. Однако в детском возрасте храп всегда указывает на патологию.
В разговоре с «Газетой.Ru» врач озвучила причины, вызывающие детский храп.
В первую очередь, это гипертрофия аденоидов и/или небных миндалин, патологии полости носа и глотки, в том числе вызванные аллергическим ринитом, искривлением перегородки носа, ОРЗ. Помимо прочего, известны случаи, когда храп у ребенка вызван нарушениями зубочелюстной системы, избыточным весом, врожденными аномалиями развития челюстно-лицевой области.
В любом случае, ребенка, у которого отмечается храп, нужно показать врачу, поскольку длительный храп у ребенка приводит к серьезным последствиям.
«Состояние ночной гипоксии, которое возникает в следствие храпа приводит к повышенной утомляемости, вялости, сонливости, снижению концентрации внимания, успеваемости. Также храп может приводит к недержанию мочи (энурез). Самое опасное состояние, которое возникает при храпе —это СОАС», - рассказала о последствиях несвоевременного лечения храпа врач.
Ефимова подчеркнула, чем быстрее врачи установят причину возникновения храпа, тем легче пройдет лечение.
Напомним, по статистике от храпа страдает более 60 % людей на планете. Ранее врачи назвали неочевидные причины храпа и рассказали, как перестать храпеть.