Право быть незамеченным: новый тренд подростков

Родители, понятно, возмущаются: как же так, дитачка не хочет вместе с мамой-папой-дедушкой-бабушкой-сестренкой явить свое личико! Возмутительно!

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А подросток между тем отстаивает свои нормальные человеческие права на конфиденциальность. Ведь сегодня «семейное фото» того и гляди всплывет где-то в социальной сети. И социальная сеть, с ее-то сноровкой, определит, кто именно этот человек. И отметит, и разошлет «тэг» (метку) по всем знакомым. И что? Может, дитачка не хочет быть засвеченной в этой конкретно семейке?

Да-да, я знаю. Родителей не выбирают. Корни, то-се, гордитесь ими, где родился, там и пригодился. Многие — большинство даже — и гордятся. Но далеко не каждый захочет, чтобы его лицо было выброшено в соцсети, набирало лайки незнакомых людей. И более того, все опубликованное в интернете останется там навсегда. Даже если «уничтожить», все равно — кому надо, раскопают. И найдут. Тебя на фоне ковра.

Работа на перспективу — уничтожить сегодняшнее фото, если считаешь его не особо удачным.

Вот, бывает, хочешь сегодня найти кого-нибудь в интернете — фотографии. Допустим, жена известного писателя в молодости. Не буду называть фамилию — но я искала и ничего не нашла. Только его строки о том, какая она была: великолепная, пик женственности, карие глаза, золотые волосы, белая кожа. Фантазия рисует, но ведь так хотелось бы и оригинал увидеть, но — нет. Как же я злилась: почему нет фотографии? А сейчас думаю: да и классно, что нет. Критерии красоты меняются. Мое воображение нарисовало ее богиней, но была бы она богиней, если б я увидела ее хоть на расплывчатой, но фотографии? Вот как Зельда Скотт Фицджеральд — много о ней читала как о суперженщине, но, глядя на фотографию, просто одно разочарование. В чем там крылась та роковуха, где?

Конечно, дело с подростками, закрывающими рукой личико на фото, другое. Ну, просто это, вероятно, такой протест. Не показывай меня своим Клавкам и Надькам, подружкам. Не нужны мне эти лайки.

Но и какая-то скромность тоже. У одной моей подруги дочка искромсала весь альбом с младенческими, еще отпечатанными на бумаге, фотками: там и детская попка, и беззубый рот с погремушкой. Неприлично, сказала потом девочка-подросток. А если вывалить все на одобрение безликих интернет-пользователей?

В общем, понимаю тех, кто закрывает свое лицо на общих фотографиях. Я бы даже на общих рабочих фотографиях, пожалуй, свое бы закрыла. Но не хватает смелости.