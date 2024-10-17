Иногда женщины могут не знать о том, что беременны

Молодая россиянка, которой недавно исполнилось 18 лет, оставила своего новорождённого ребёнка в аэропорту Турции. До того момента, когда у неё начались схватки, девушка даже не подозревала о своей беременности из-за лишнего веса.

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«Вечерняя Москва» обсудила с экспертом возможность того, что женщина может не знать о своей беременности до самых родов, и с чем это состояние можно спутать.

Что произошло

Девушка долгое время встречалась с молодым человеком, от которого впоследствии забеременела. Однако, по её словам, она не подозревала об этом из-за своего лишнего веса.

Во время отдыха в турецкой Анталье у девушки внезапно заболел живот. Она зашла в общественный туалет и родила ребёнка. По совету матери она решила избавиться от него, бросив в унитаз. После этого девушка направилась к стойке регистрации, чтобы покинуть страну, но была задержана полицией.

Ребёнка доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Он останется под присмотром врачей до тех пор, пока его состояние не стабилизируется.

Можно ли не знать о своей беременности?

Врач-гинеколог высшей категории Нино Какучая рассказала «Вечерней Москве», что в её практике были случаи, когда женщины по разным причинам не догадывались о своей беременности до самых родов.

«Иногда у женщин на фоне беременности возникают выделения, похожие на менструацию, поэтому они не подозревают о том, что вынашивают ребёнка. Возрастные пациентки часто путают беременность с менопаузой. Молодые девушки, у которых нарушен менструальный цикл, часто списывают это на задержку. И когда пациентки приходят на осмотр, мы обнаруживаем у них беременность на поздних сроках — на шестом-седьмом месяце», — поделилась Какучая.

На что похоже состояние?

По словам специалиста, беременность можно спутать с кишечными коликами, вздутием живота и лишним весом.