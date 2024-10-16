ВЦИОМ: более 70% россиян считают квадробинг поводом для беспокойства

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более половины граждан России (74%) полагают, что увлечение ребенка квадробингом является поводом для беспокойства родителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Россияне оказались достаточно единодушны в том, что увлечение ребенка квадробикой - повод для беспокойства родителей, так думают три четверти (74%). Это мнение доминирует во всех социально-демографических группах, в том числе среди родителей несовершеннолетних детей (72-77%), достигая 85-87% среди старших поколений", - отмечается в результатах исследования.

Отмечается, что каждый второй россиянин (51%) при встрече с квадробером испытал бы отрицательные эмоции. Наибольший процент недоброжелателей квадроберов приходится на старшее поколение (62 - 68%). При этом зумеры и младшие миллениалы нейтрально воспринимают новую субкультуру - 44 - 51%. Позитивная реакция на квадробинг наблюдается у младших миллениалов (19% опрошенных). 52-53% родителей несовершеннолетних негативно относятся к течению, 30-33% - нейтрально и 11% - позитивно. Кроме того, на вероятность негативной реакции у общества влияет размер населенного пункта (61% на селе и 41% в Москве и в Санкт-Петербурге).

"По мнению россиян, увлечение детей и подростков квадробикой - следствие внешнего негативного социокультурного влияния (35% ), прежде всего, соцсетей и интернета (15%), а также моды (7%), западной культуры (6%), СМИ и социальной среды (по 2%) и общей подверженности влиянию/подражанию (3%). Почти столько же голосов набрал второй фактор - плохое воспитание и образование (32%), здесь речь идет об агентах социализации - семье (16%), школе (2%), а также о дефиците внимания к молодежи (8%), вседозволенности (3%) и нехватке культуры, бездуховности (3%)", - уточняется в исследовании.

Большая часть респондентов (38%) готова поддержать ограничения в отношении квадробинга, 35% высказались за ее полный запрет. Зумеры склоняются к варианту контроля над субкультурой (48%), младшие же миллениалы предлагают не вмешиваться (37%).

Квадробинг - вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее. В некоторых случаях это вызывает негатив у окружающих. После нескольких инцидентов в обществе возникла дискуссия насчет этого движения.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 октября 2024 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.