Почему матери не должны отказываться от алиментов

Согласно 60-й статье Семейного кодекса России, родители обязаны содержать своего ребенка. Тогда как отказ одного из родителей получать алименты нарушает его это право. При решении данного вопроса матери нельзя руководствоваться чувством гордости, злости или желанием показать свою независимость, считает адвокат Виктория Данильченко.

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Юрист назвала такой шаг крайне опрометчивым, который может привести к разного рода проблемам и осложнениям. Помимо того, что вся финансовая нагрузка ляжет на одну мать, передумать и потребовать невыплаченные алименты будет уже нельзя.

В беседе с корреспондентом Life.ru эксперт отметила: «Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трёхлетнего срока с момента обращения в суд». Если суд установит, что женщина даже не пыталась получить алименты, а мужчина от их уплаты не уклонялся, то судья встанет здесь на сторону отца, а не матери с ребенком.

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