В Госдуме не поддержали отмену обязательной сдачи ЕГЭ

Профильный комитет Госдумы по просвещению не поддержал законопроект депутатов от ЛДПР, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена при выпуске из школы и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами. Текст официального заключения размещен в думской электронной базе.

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"Установленный в настоящее время порядок проведения ЕГЭ гарантирует единые подходы к определению уровня освоения образовательных программ и качеству подготовки обучающихся в разных субъектах Российской Федерации, дает гарантию объективности результатов экзаменов и обеспечивает прозрачность получения аттестата о среднем общем образовании и отбора абитуриентов в высшие учебные заведения вне зависимости от региона проживания и населенного пункта," - говорится в заключении комитета.

В комитете отмечают, что содержание ЕГЭ ориентировано на федеральные государственные образовательные стандарты и выстроено таким образом, "чтобы раскрыть потенциал выпускника и дать ему возможность продемонстрировать не только знания, но и умения анализировать, сопоставлять и систематизировать информацию, представленную в различных формах, развернуто излагать свои мысли".

"Установление различных форм проведения ГИА-11 приведет к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, создаст неравные условия для обучающихся при поступлении в высшие учебные заведения, не сможет обеспечить единство и объективность подходов к оценке результатов освоения образовательной программы", - отмечается в документе.

Кроме того, предлагаемая вариативность в выборе формы сдачи экзамена фактически упраздняет систему совмещения выпускных и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, "что ставит в неравное положение абитуриентов", считают в комитете.