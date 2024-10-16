В Госдуме не поддержали отмену обязательной сдачи ЕГЭ

Профильный комитет ГД не поддержал отмену обязательной сдачи ЕГЭ
Профильный комитет Госдумы по просвещению не поддержал законопроект депутатов от ЛДПР, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена при выпуске из школы и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами. Текст официального заключения размещен в думской электронной базе.
"Установленный в настоящее время порядок проведения ЕГЭ гарантирует единые подходы к определению уровня освоения образовательных программ и качеству подготовки обучающихся в разных субъектах Российской Федерации, дает гарантию объективности результатов экзаменов и обеспечивает прозрачность получения аттестата о среднем общем образовании и отбора абитуриентов в высшие учебные заведения вне зависимости от региона проживания и населенного пункта," - говорится в заключении комитета.
В комитете отмечают, что содержание ЕГЭ ориентировано на федеральные государственные образовательные стандарты и выстроено таким образом, "чтобы раскрыть потенциал выпускника и дать ему возможность продемонстрировать не только знания, но и умения анализировать, сопоставлять и систематизировать информацию, представленную в различных формах, развернуто излагать свои мысли".
"Установление различных форм проведения ГИА-11 приведет к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, создаст неравные условия для обучающихся при поступлении в высшие учебные заведения, не сможет обеспечить единство и объективность подходов к оценке результатов освоения образовательной программы", - отмечается в документе.
Кроме того, предлагаемая вариативность в выборе формы сдачи экзамена фактически упраздняет систему совмещения выпускных и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, "что ставит в неравное положение абитуриентов", считают в комитете.