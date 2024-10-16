Депутат предложил детям буллить квадроберов

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина на встрече с детьми из Луганска и Краснодона предложила им снимать и высмеивать сверстников-квадроберов. Об этом пишет NEWS.VL в среду, 16 октября.

© РИА Новости

«Если мы с вами так и будем считать: "Да нет, никуда я не пойду, ничего я говорить не буду...". А я бы их просто высмеивала. Вот я бы их просто высмеивала, сняла бы на видео, потом показала, пусть остальные бы тоже посмеялись. Потом нашли бы их родителей», — добавила депутат.

Слова Останиной шокировали общественность, ведь её инициатива фактически поощряет буллинг.

В Совфеде не считают нужным лишать прав родителей квадроберов, но поддерживают идею штрафов.