Названа главная опасность современных методов воспитания детей

В последние десятилетия общество стремительно меняет подходы к воспитанию детей, отдавая предпочтение более мягким и гуманным методам. Однако это может привести к появлению поколения «недосоциализированных» взрослых, не готовых к реалиям жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов.

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«Когда мы полностью отказываемся от наказаний, мы рискуем создать ситуацию, где ребенок не получает четкого представления о границах допустимого поведения. Это может привести к тому, что процесс социализации будет неполноценным. Ребенок может вырасти, не понимая многих социальных норм и ограничений, что затрудняет его адаптацию к взрослой жизни», – объяснил профессор.

В долгосрочной перспективе это может привести к снижению общей производительности общества, так как значительная часть населения может оказаться не готова к полноценному участию в экономической и социальной жизни.

«Кроме того, отсутствие четкого понимания границ допустимого поведения может привести к росту социальных конфликтов. Люди, не освоившие в детстве необходимость соблюдения определенных норм, могут чаще нарушать правила общежития, что может вести к росту напряженности в обществе. Еще одно возможное последствие — снижение психологической устойчивости населения», — отметил ученый.

Сегодня общество стремится отказаться от авторитарных методов и использовать методы позитивного подкрепления, диалога с ребенком. Однако, по словам Рыжова, у ребенка еще не сформированы внутренние механизмы управления своим поведением, и ему нужны внешние стимулы для формирования правильных поведенческих паттернов. Традиционно этими ориентирами служили не только поощрения, но и наказания, от которых сегодня отказались.