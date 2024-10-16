Профессор призвал поощрять квадроберов за «спортивное поведение»

Поступки детей нельзя назвать «асоциальными», они продиктованы «игрой».

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Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов.

«А в чём асоциальное поведение, если люди снимают акробатические трюки, но при этом у них маски на лице? Это нужно поощрять наоборот, потому что это занятия спортом, он сидит не около компьютера, а две девочки репетируют на улице нечто и снимают. Это спортивное поведение. Всегда есть определённые перегибы. Это нужно объяснять, это правда. В любом социальном явлении есть перегибы, но надо искать основу, откуда это появляется — это детская игра».

ВЦИОМ назвал долю знающих о движении квадроберов россиян. Это 31% опрошенных жителей страны. Вместе с тем 42% респондентов впервые услышали о квадробинге, когда им задали соответствующий вопрос. Такие данные содержатся в исследовании, проведённом Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Также в ходе опроса выяснилось, что более трети (35%) респондентов уверены, что дети и подростки становятся квадроберами, потому что на них сказывается негативное социокультурное влияние. 32% полагают, что это результат плохого воспитания и образования. Большинство опрошенных россиян — 74% — отмечают, что родителям нужно выразить беспокойство, если их ребёнок увлёкся квадробингом.