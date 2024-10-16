Врач объяснил, чем опасен храп у ребенка

Для детей любого возраста для полноценного роста и развития необходим качественный сон. При этом наиболее частым проявлением нарушения сна у детей является храп. О том, из-за чего он возникает, чем опасен, и почему не стоит заниматься самолечением, «Газете.Ru» рассказала детский оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Елена Ефимова.

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Храп — это звуковые вибрации, которые возникают за счет вибрации мягкого неба во время сна, при нарушении проходимости дыхательных путей.

«Наиболее частая причина храпа у детей — это гипертрофия аденоидов и/или небных миндалин. Также храп может появиться при патологии полости носа и глотки (аллергический ринит, вазомоторный ринит, искривление перегородки носа, острые инфекционные заболевания и др.). Данными вопросами занимается врач-оториноларинголог», — рассказала врач.

Но, по ее словам, это далеко не единственные причины возникновения храпа. Зачастую лор-врач занимается вопросом храпа у ребенка совместно с врачами других специальностей. Возникновение храпа возможно при: нарушениях зубочелюстной системы, тогда необходима помощь врача-ортодонта; при избыточном весе — врач-эндокринолог; при врожденных аномалиях развития челюстно-лицевой области («волчья пасть») — челюстно-лицевой хирург .

При этом важно понимать, что длительный храп у ребенка приводит к серьезным последствиям.

«Состояние ночной гипоксии, которое возникает в следствие храпа приводит к повышенной утомляемости, вялости, сонливости, снижению концентрации внимания, успеваемости. Также храп может приводит к недержанию мочи (энурез). Самое опасное состояние, которое возникает при храпе — это синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Проявляется данное состояние кратковременными (от 1-2 до 10 и более секунд) остановками дыхания во время сна, после которых происходит форсированный (усиленный) вдох», — предупредила специалист.

Поэтому, по ее словам, важно как можно раньше выявить причину храпа и СОАС. Пытаться заниматься самолечением не стоит, поскольку провести необходимую диагностику и назначить эффективную терапию сможет только врач.

«При выявлении храпа у ребенка необходима консультация врача-оториноларинголога. Врач проведет осмотр с оценкой состояния полости носа и глотки, выполнит фиброэндоскопическое исследование носоглотки, при необходимости назначит дополнительное обследование (КТ околоносовых пазух носа, полисомнографию, консультацию врачей других специальностей)», — рассказала отоларинголог.

В зависимости от причины возникновения храпа лечение может быть консервативным, хирургическим или комбинацией данных методов. При выборе хирургической тактики лечения у детей основными операциями являются эндоскопическая аденотомия и/или тонзиллотомия. Данные вмешательства основаны на подрезании лимфоидной ткани (глоточной и небных миндалин) с целью уменьшения их объема, и, как следствие, увеличение объема дыхательных путей. Выполняется операция в плановом порядке, под наркозом с предварительной предоперационной подготовкой.