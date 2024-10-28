Неприязнь к учителю: как помочь ребенку в школе

В любом учебном заведении, которое посещает ребенок, может возникнуть ситуация, при которой родитель понимает, что нежелание идти утром на занятия или отказ от домашнего задания — не просто лень, а самая настоящая неприязнь к самому главное и важному человеку для ребенка в школе — учителю. Как помочь ребенку справиться Рамблеру рассказала клинический психолог Дарья Живина.

Почему важен психологический комфорт

Принадлежность ребенка к школе — это залог его мотивации, общего морального благополучия и развития интеллектуальных и коммуникативных навыков, особенно если речь идет о начальной школе. Именно поэтому, если родитель чувствует, что у ребенка вдруг возникает чувство неприязни к школе, отказ от выполнения элементарных дел, связанных с учебным процессом и демонстративное поведения в ответ на попытки его заставить учиться, следует поговорить со школьником и узнать, нет ли у него конфликта в учебном заведении, в особенности с учителем.

Если в процессе разговора , вам все же удалось выяснить, что ребенок испытывает неприязнь к учителю или же между ними назрел конфликт, в первую очередь стоит выслушать причину сложившейся ситуации. Главное правило, не звонить или писать сразу же учителю, узнавая его позицию или устраивая эмоциональный разговор: в начале дайте ребенку высказаться. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

Почему возникает неприязнь

Негативные чувства к учителю могут быть вызваны придирчивым отношением к ребенку со стороны учителя, или же ребенку кажется, что учитель имеет “любимчиков” и его это задевает, ребенку кажется, что учитель оценивает его умения и знания недостаточно, а возможно учитель груб по отношению к школьнику, что сразу же снижает мотивацию ребенка к учебе. Некоторые жалобы ребенка могут касаться социальных проблем в классе, когда дети имеют трудности в коллективе, но учитель игнорирует подобные вещи и не вмешивается.

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Детей, особенно младших школьников чувство справедливости очень волнует, а напряжение в коллективе усиливает итак значительный стресс, связанный с этапами взросления. Вмешательство родителей в разрешение конфликта обязательно, но делать это стоит с осторожностью. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

Как решить проблему вместе с ребенком

Во-первых, интересуйтесь деталями жизни своего ребенка, тем как и с кем он общается в школе, что интересного происходит на занятиях и переменах. Старайтесь узнать как можно больше деталей, уточняйте контекст и конкретику.

Вполне возможно, что “у страха глаза велики” и “злой учитель” всего лишь справедливо сделал замечание или высказался критично в адрес небрежно написанной работы. Объясните ребенку, что такая реакция нормальна, ведь то, что способен проанализировать и воспринять взрослый, ребенку может быть недоступно.

Во-вторых, запишите претензии ребенка, так чтобы он понял — вам действительно важно то, что он говорит. Пообещайте побеседовать с учителем и обязательно исполните обещание. Стоит учитывать тот факт, что даже если окажется, что ребенок преувеличивает и действительно сам виноват в конфликте. В разговоре с учителем вы должны держать нейтралитет и не ругать ребенка.

Разговор с учителем может оказаться так же полезен для вас и способен пролить свет на ситуацию. Возможно, стиль общения преподавателя довольно строг и суров, а ребенок перенимает подобную интонацию на свой счет. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

В-третьих, уточните, а действительно ли в учителе дело. В старших классах появляются новые сложные предметы, может, причина кроется не в педагоге, а сложности дисциплины. В таком случае стоит помочь ребенку нагнать упущенный материал, и его отношения с учителем сразу станут теплее.