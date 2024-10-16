Какие баллы можно получить на ЕГЭ по обществознанию

Таблица соответствия первичных баллов тестовым (вторичным) по обществознанию

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Единый госэкзамен оценивается не в привычных школьных оценках - от двойки до пятерки, а по стобалльной шкале. Так что на ЕГЭ можно получить и 1 балл, и 50, и 100. Но это та оценка, которую сообщат ученику. А проверяющие сначала выставляют за работу так называемые первичные баллы. Они складываются и переводятся потом в стобалльную систему.

На ЕГЭ по обществознанию максимум - 6 первичных баллов за самое трудное задание. Это задание номер 25.

За самые легкие можно получить 1 балл. Есть вопросы, за которые ученику дадут 2, 3 или 4 балла.

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Первичные баллы

Проверяя работу, эксперты ставят выпускникам не оценки, а баллы - от одного до шести. Всего таких первичных баллов 58.

1 балл можно получить за вопросы 1, 3, 9 и 12.

2 балла дадут тому, что без ошибок ответит на вопросы 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18.

3 балла - это идеально выполненные задания 19, 20, 21, 23.

4 балла - максимум за задания 22, 24.

6 баллов - это максимум - можно получить за творческое задание 25.

Вторичные (тестовые) баллы

Как только работа оценена в баллах от 1 до 58, они переводятся во вторичные, или так называемые тестовые. Вузы используют именно вторичные баллы. Максимум вторичных баллов по каждому предмету ЕГЭ - 100.

Если на сайте вуза сказано, что вуз принимает документы только от тех абитуриентов, которые набрали не меньше 46 баллов ЕГЭ, это значит, что вторичных (или тестовых) баллов выпускник должен набрать не меньше 46.

Для каждого предмета разработана своя шкала перевода. Чтобы получить 100 вторичных (или тестовых) баллов на ЕГЭ по обществознанию, надо набрать 58 первичных баллов, выполнив все задания ЕГЭ без ошибок. 90 вторичных (или тестовых баллов) - это 53 первичных и так далее.

Шкала перевода баллов в оценки

Минимум тестовых баллов, которые надо набрать выпускнику, чтобы сдать экзамен - 42 (первичных - 21, условно говоря, надо выполнить с 1 по 13 задание).

Если выпускник набрал меньше 42 баллов - это абсолютно точно двойка.

Но вообще-то ни первичные, ни тестовые баллы в оценки не переводятся. Правда, при выполнении тренировочных работ учителя иногда переводят баллы в отметки, чтобы ученики точнее оценили свои силы и знания. Эксперты ФИПИ предлагают такое деление на группы учеников:

не достигшие минимального балла,

ученики с удовлетворительной подготовкой,

ученики с хорошей подготовкой,

ученики с высоким уровнем подготовки.

Если следовать рекомендациям ФИПИ, то шкала может быть такой:

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На практике учителя более снисходительны, пятерка у многих начинается с 70 баллов.

Минимальные баллы для поступления в вузы

По каждому предмету ЕГЭ Рособрнадзор определил минимальную границу в баллах - и в первичных, и во вторичных, которые говорят о том, что выпускник преодолел порог и сдал ЕГЭ. Он может участвовать в конкурсе и подавать документы в вузы. Но вузы и их учредители имеют право поднимать этот порог, отсекая слабых абитуриентов. В этом случае, если вы сдали ЕГЭ на 42, а вуз определил для себя минимум в 44, документы у вас не примут. Обычно поднимают балл сильные вузы. Иногда - очень значительно.

42 балла - считается, что вы сдали ЕГЭ по обществознанию и набрали нужный минимум.

45 баллов - минимальный порог в вузах, подведомственных Минобрнауки, а это большая часть университетов, включая педагогические. Иными словами, у тех, кто получил на обществознании 42, 43, 44 балла, документы не примут.

51 балл - такой минимальный балл установлен в Московской государственной юридической академии.

60 баллов - этот порог установил МГИМО для своих абитуриентов.

60, 65 баллов - минимум, который надо набрать, чтобы подать документы в ВШЭ (точное число баллов зависит от специальности)

Максимальный балл по ЕГЭ

Чтобы получить максимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, надо набрать 58 первичных баллов или 100 вторичных (тестовых).

Всего лишь 8% выпускников, которые пришли на ЕГЭ по обществознанию в 2024 году, получили высокие баллы - от 81 до 100 (в 2023 году таких было 12%).

237 человек в 2024 году сдали экзамен на 100 баллов. А всего сдавали ЕГЭ почти 300 тысяч (в 2023 году таких по открытым данным было 389 человек, в 2020 году - 404).

Татьяна Лискова, руководитель комиссии по разработке КИМов по обществознанию, в видеоконсультациях для выпускников подчеркивает, что этот предмет - достаточно сложный: необходимо разбираться во многих областях социальных и гуманитарных наук.

Хотите получить 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию?

Прислушайтесь к советам Татьяны Лисковой:

Начинаем подготовку с изучения важного документа - кодификатора, где перечислены требования, предъявляемые к ответам на ЕГЭ. Повторяем материал 10 класса Делаем табличку с подсказкой. Выписываем имена известного гуманитария, называем его сферу деятельности и достижение; известного ученого, науку, которую он представляет и достижение; представителя культуры, называем область и достижение. Это поможет выполнить задания 24 и 25. Если вы с ними справитесь, то получите сразу 20 тестовых баллов.

В заданиях могут быть вопросы по персоналиям, но, как показывает опыт прошлых лет, выпускники не знают выдающихся людей, оставивших след в науке, культуре России. Иногда в качестве ученого указывают фамилии авторов школьных учебников или разработчиков КИМов.

В этом году акцент в содержании сделан на российскую реальность. Основы Конституции, законодательства нашей страны, базовые философские понятия, например, о познании, развитии общества, видах культуры - все это надо знать, если хотите сдать ЕГЭ на максимальный балл.

Средний балл ЕГЭ по обществознанию: статистика

2024 - 55

2023 - 56, 4

2022 - 59, 9

2021 - 56, 4

2020 - 54, 4

Баллы за каждое задание первой и второй части

В ЕГЭ две части:

Первая - вопросы, которые требуют кратного ответа - вас попросят записать нужные цифры. За полностью выполненную первую часть можно получить 28 первичных баллов

Вторая - более творческие задания, где надо размышлять, анализировать, составлять план. За вторую полностью выполненную часть можно получить 30 первичных баллов.

Первая часть - 28 первичных и 52 тестовых балла:

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Вторая часть - 30 первичных и 48 тестовых балла:

Критерии оценки по ФИПИ (указаны первичные баллы)

Баллы за задания второй части ЕГЭ: за что могут снизить

Здесь больше всего заданий, за которые дадут 1 или 2 балла. От выпускника требуется найти правильный ответ и записать под каждым вопросом нужные цифры. Иногда порядок записи цифр не важен. Это задания 1, 9, 12.

Есть вопросы, оценивающиеся в 2 первичных балла, но только в том случае, если каждая цифра стоит на своем месте. Если есть одна ошибка, ставится 1 балл, больше ошибок - ноль. Это задания 6, 13, 15.

По два балла принесут выпускникам вопросы 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16.

В каком порядке будут записаны символы - не имеет значения.

Допустили одну ошибку? Получите только 1 балл.

Ошиблись дважды - уже ноль.

Интересно, что число ответов в заданиях первой части может быть разным - где-то два, где-то три, а в некоторых вопросах и четыре или даже пять.

Баллы за задания второй части ЕГЭ: за что могут снизить

Вторая часть ЕГЭ - более творческая, ответы надо давать развернутые, их проверкой занимаются эксперты. Выпускникам к заданиям с 17 по 20 предлагается текст, его надо анализировать. И тут очень важно точно прочитать, понять задание и четко его выполнять.

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Обратите внимание! Если вас просят указать 3 аргумента, не стоит указывать 4 или 5, желая показать знания. За каждую неточность можно лишиться баллов, а экзаменаторы ваш кругозор не оценивают. Воды лить в ответах тоже не надо. За общие рассуждения сразу ставят 0 баллов.

Задание 17 - в верном ответе должны быть ответы на все три вопроса. Причем, в третьем ответе обязательны не менее трех позиций. Если все так, получите 2 балла. Вы правильно ответили на два вопроса - прибавят лишь 1 балл. Один ответ или ответы с ошибками не оцениваются.

Задание 18 - на знание понятий в науках об обществе. в ответе должно быть два элемента - названо необходимое количество признаков и дано их верное объяснение. Справились хорошо, выполнили без ошибок - максимум 2 балла. Выполнили лишь часть задания - 1 балл. Во всех иных случаях - 0 баллов.

Задание 19 - вот тут может пригодиться и личный опыт, когда вас просят привести примеры из реальной жизни и показать то или иное явление. Правильный ответ с нужным количеством примеров (3) даст 3 максимальных балла. От двух до трех примеров, с верными указаниями хотя бы к двум - 1 балл. Привели больше трех примеров, но один раз ошиблись - минус 1 балл к тем, что получили по критериям. Когда таких ошибок две и больше - работа не оценивается.

Задание 20 - на рассуждение, размышление о каком-либо явлении, факте с тремя обязательными аргументами. Сделали все верно - это 3 балла, за два аргумента - 2 балла. Один аргумент - 1 балл. Допустим, вы привели больше позиций в защиту утверждения, но две или больше из них ошибочны или неточны - это ноль баллов. Если один неверный - минус балл от того максимума, который вам мог бы достаться.

Задание 21 - придется анализировать график спроса и предложения и отвечать на вопросы. Их три. Правила такие: каждый верный ответ - 1 балл.

Задание 22 - проверит, как вы умеете пользоваться своими теоретическими знаниями в конкретных ситуациях. Надо анализировать текстовую информацию, объяснять связи социальных объектов, процессов. Вам даны четыре вопроса. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За четыре правильных ответа - 4 балла, за три - 3, за два - 2, один верный ответ - 1 балл. Все иное - ноль.

Задание 23 - по Конституции России. Требуется дать три развернутых ответа на основе статей Основного закона. Цитировать статьи и указывать их номера не надо! Приведены все три ответа - 3 балла, два - 2, один - 1.

Задание 24 - составление сложного плана, где должно быть не менее трех пунктов и не менее трех подпунктов к каждому пункту.

Эксперты проверяют, насколько полно и точно раскрыта тема. Это сложная задача. Аналитики ФИПИ подсчитали: по этому критерию претензий не было в 2024 году только к 22% выпускников. Они сделали именно так, как требуется, привели не менее трех обязательных пунктов, к каждому хотя бы три разъясняющих подпункта и получили 3 заветных балла.

Тем, кто включил в план три пункта, но добавил уточняющие подпункты только к двум из них, дадут 2 балла. Если уточняется только один пункт плана, то можно рассчитывать не больше чем на 1 балл. Затем проверяющие смотрят, как план и уточняющие пункты соответствуют заданию билета. Тут, по данным 2024 года, процент успешного выполнения был всего 14. Столько выпускников получили по одному дополнительному баллу.

Задание 25 - надо привести обоснование, подробный ответ и примеры.

Итак, обоснование. Это оказалось под силу примерно четверти высокобалльников, которые дошли до этого вопроса.

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Все сделали верно, без ошибок, используя понятия из курса обществознания - 2 балла

Все неплохо, но есть погрешности, неточности - 1 балл. Во всех других случаях работа не оценивается, вам ставят ноль.

Теперь смотрим, как вы ответили на вопрос. За правильный ответ по существу - 1 балл. Тут в среднем с задачей справляются около 28 процентов выпускников.

Далее оцениваются приведенные вами примеры. За три примера можно получить 3 балла. За два примера - 2 балла.

За один правильный пример - 1 балл. Если даны 2-3 верных, но есть дополнительный пример с ошибками, то можно тоже рассчитывать на 1 балл. Хорошо с этим справились 27 процентов выпускников.