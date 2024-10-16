Психолог оценил влияние видеоигр на будущее ребенка

Некоторые дети могут достигать финансового благополучия в цифровой среде, другие же могут пострадать от деструктивного контента, заявил НСН Михаил Иванов.

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Увлечение компьютерными играми не всегда ведет к повышенной зарплате в будущем, для кого-то это увлечение может стать зависимостью, заявил НСН заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов.

Новое исследование американских ученых показало, как увлечение видеоиграми в детстве увеличивает доход в будущем — геймеры на 71% чаще получают повышение на работе и в среднем зарабатывают на 537 тысяч рублей в год больше, так как игры в детстве помогают развивать навыки командной работы, принятия решений и стратегическое мышление. Иванов отметил, что утверждать подобное спорно.

«Это отдельные исследования, сложно проследить причинно-следственную связь, что увлечение компьютерными играми ведет к повышенной зарплате в будущем. В клинической практике множество случаев зависимого поведения среди детей, нарушений социальной адаптации, проблем во взаимоотношениях со сверстниками и родителями, отсутствия адекватных представлений о ближайшем и отделенном будущем. Кто-то из детей может достигать финансового благополучия в цифровой среде, другие же могут стать жертвами злоумышленников или пострадать от деструктивного контента», - рассказал он.

Также психолог указал на ограничения, которые необходимо вводить для детей в цифровой сфере.

«Точных временных ограничений на игры нет, для каждого возраста есть свои нюансы. Так, одной из авторитетных зарубежных педиатрических ассоциаций даются рекомендации по ограничению экранного времени для детей в возрасте 2-5 лет не более одного часа в день. При этом родители должны совместно просматривать медиа вместе с детьми, чтобы помочь им понять то, что они видят, чтобы применить это к окружающему миру. Для детей от 6 лет и старше должны быть установлены четкие ограничения на время, затрачиваемое на использование электронных устройств, чтобы они не заменяли время на сон, физическую, игровую и творческую активность, необходимые для полноценного здоровья. Пребывание в цифровом мире связано с множеством рисков. Родители должны общаться с детьми о проблеме безопасности в интернете, включая уважительное отношение к другим людям в интернете и офлайн», - заключил собеседник НСН.

Количество друзей в соцсетях нельзя считать показателем состояния ребенка, но следует обращать внимание на посты подростка, заявила ранее детский психолог Наталья Наумова «Радиоточке НСН».