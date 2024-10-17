Как помочь ребенку при попадании шампуня в глаза

Если шампунь попал ребенку в глаза, нужно аккуратно промыть их проточной водой и проследить за реакцией на средство, посоветовал врач-офтальмолог Кирилл Светлаков. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что в норме не должно возникнуть покраснения или пощипывания. По его словам, если ребенок отмечает некий дискомфорт, нужно продолжать деликатно промывать глаза водой.

В первую очередь важно понаблюдать за состоянием глаз. Аккуратно промойте их проточной водой и рассмотрите, какая пошла реакция на шампунь. В норме не должно быть какого-либо покраснения или пощипывания. Если ребенок отмечает некий дискомфорт, продолжайте деликатно смывать остатки средства прохладной чистой водой, — пояснил Светлаков.

Если покраснение не уменьшается, это может свидетельствовать об аллергической реакции на компонент в составе шампуня, предупредил врач. Офтальмолог отметил, что родителям нужно внимательнее следить за состоянием глаз, изучить общий аллергический анализ и проконсультироваться с медиками.

Светлаков отметил, что пена от средств для мытья волос может вызвать раздражение и без аллергии. По его словам, в такой ситуации следует воспользоваться специальными детскими каплями, в составе которых есть гиалуроновая кислота и гепарин.

Если после промывания водой и использования капель у ребенка все также красные глаза, стоит обратиться к врачу за осмотром. Нередко случается так, что при попадании пены малыши сильно растирают глаза, чем получают уже механическое повреждение. Тогда офтальмолог назначает соответствующее лечение, которое устранит зуд и пощипывание и ускорит восстановление до нормального состояния, — заключил врач.

Практикующий офтальмохирург Дмитрий Арсютов ранее рассказал, что, если у ребенка наблюдается близорукость, ему обязательно нужно постоянно носить очки или контактные линзы. По его словам, это необходимо для восстановления зрения и уменьшения напряжения на глаза.