Эксперт предупредил, что будет в случае отмены ЕГЭ

Попытка «отбросить» систему в прошлое обернётся для выпускников «мучением».

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Современный государственный экзамен необходимо усовершенствовать. В частности, решить проблему «запугивания». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.

«Любые вариации на эту тему приведут к последствиям, которые, во-первых, отбросят наше образование назад, а во-вторых, приведут к очень мощным проблемам. И в этом смысле я думаю, что сами родители и сами выпускники стали бы категорически против. Вот представьте себе, у вас есть дети, у вас есть дочь. Вы живёте не в Москве, а бог знает где. Вы посылаете эту дочь жить в общежитии месяц, сдавать экзамены с неизвестным результатом. Это же было мучение целое. Предлагается вернуться к этому варианту? Сравните с тем, что есть сейчас. Я получил сертификат ЕГЭ, я направил в несколько вузов и жду результатов. Не в этом суть проблемы. Это всё отвлечение от сущностных вещей. А сущностные вещи в недостатках ЕГЭ, в его несовершенстве, в его слабом техническом обеспечении. В том, что основной акцент делается на вот эти меры так называемой безопасности, запугивания, действительно, усиления стресса. Есть масса проблем, которые надо решать».

Ранее комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект об альтернативе ЕГЭ. Документ предусматривает возможность сдавать по желанию или единый госэкзамен, или проходить государственную итоговую аттестацию по основным образовательным программам.