Как родителям наладить контакт с подростком

Эти советы экспертов помогут родителям лучше понимать и поддерживать своих детей в важный период их жизни.

Переходный возраст – это этап значительных перемен и испытаний не только для подростков, но и для их родителей. Чтобы помочь наладить гармоничные отношения в этот сложный период, мы обратились за советами к психологам: преподавателю международного онлайн-института психологии Smart Светлане Смирновой и практикующему психологу, коучу по детско-родительским отношениям Ларисе Окулик.

Значение общения

Каждый этап жизни имеет свои особенности, и подростковый возраст здесь не исключение.

"Старайтесь относиться к ребенку как к лучшему другу, которых рады видеть, чтобы зарядить позитивной энергией и открытостью. Такие встречи помогут подростку чувствовать поддержку и доверие", – советует эксперт.

Для подростков, чьи возрастные рамки варьируются от 11 до 17 лет, общение приобретает ключевое значение. Это время поиска своего места в мире, осознания своих ценностей и увлечений, а также построения новых социальных связей.

Изменение правил общения с родителями

Хотя связь с родителями остается важной, она нуждается в адаптации. Подростки начинают задавать вопросы о вещах, которые ранее казались очевидными.

Эксперт отмечает:

"Подростки начинают задумываться и часто подвергать сомнению привычные вещи, задавая вопросы вроде 'Почему?' и 'Зачем?'. Например, почему каждую субботу надо ехать на дачу, где скучно, когда здесь друзья? Зачем учить предметы, если не планируешь карьеру в этих областях? Почему нужно ложиться в 11 вечера, когда все друзья в чатах до двух ночи?"

Такие вопросы могут показаться родителям вызывающими, однако это естественная часть формирования личности подростка.

Родителям рекомендуется обращаться к подросткам на равных, делясь личным опытом и мнением, предоставляя аргументы, но главное – выслушивая подростка. Когда подросток знает, что его мнение интересно родителям, открывается возможность для поддержания контакта и обращения за помощью в сложных ситуациях. Даже если подросток публично спорит с родителями, он прислушивается к их точке зрения.

Задача родителей на этом этапе – быть не только наставниками, но и союзниками, уважая желание подростка к самостоятельности и самовыражению. Это способствует уменьшению конфликтов и укреплению доверия.

Рекомендации для родителей

Лариса Окулик утверждает, что подростковый возраст – это особенно сложный этап. "В это время родители особенно рискуют утратить эмоциональную связь со своим ребенком", – предостерегает она, предлагая ряд советов для укрепления отношений.

Искренне интересуйтесь жизнью подростка. Окулик советует проявлять интерес к делам подростка, но при этом оставаться ненавязчивыми.

"У подростка есть свои секреты, и если он не хочет посвящать вас в них, позвольте им оставаться его тайнами (в разумных пределах, конечно)", – подчеркивает она.

Поддержка его увлечений и выбора. Важно уважать увлечения подростка и его будущие профессиональные предпочтения. Если подросток хочет стать блогером, вместо критики постарайтесь поддержать его. Иначе он может потерять доверие и перестать делиться своими планами.

Ведение равноправного диалога. Стройте общение как с равным. Помните, что перед вами – почти сформировавшаяся личность, а не маленький ребенок. Окулик советует избегать поучений и строить взаимодействие на основе дружбы, не сравнивая подростка с другими.

Время, проведенное вместе. Важно уделять подростку время, чтобы поддерживать связь и своевременно узнавать о возможных проблемах. Окулик рекомендует выполнять обещания и посвящать время совместным занятиям.

Использование техники дружеской встречи. Окулик предлагает общаться с подростком так, как будто встречаете своего лучшего друга, которого давно не видели.

"Старайтесь относиться к ребенку как к лучшему другу, которых рады видеть, чтобы зарядить позитивной энергией и открытостью. Такие встречи помогут подростку чувствовать поддержку и доверие", – советует эксперт.

Создавая атмосферу взаимного доверия и уважения, родители могут выстроить среду, где подросток будет чувствовать себя комфортно и безопасно, делясь своими мыслями и переживаниями. Такой подход закладывает прочную основу для доверительных отношений как в юности, так и в будущем во взрослой жизни.