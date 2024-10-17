Восемь фраз, которые не стоит говорить детям

В присутствии детей стоит отказаться не только от сквернословия: некоторые «невинные» фразы будут в лучшем случае неэффективны, а в худшем — нанесут психологическую травму подрастающему поколению в вашей семье.

© Super.ru

Почему ты сразу мне не рассказал(а)?

Если дети не сразу решились поделиться чем-то с вами, это лишь доказывает, что им было непросто открыться. Вы же не хотите, чтобы ребенок чувствовал себя виноватым за то, что нашел в себе силы быть честным? Гораздо полезнее будет поблагодарить за откровенность и дать понять, что вы всегда готовы выслушать и не будете сильно ругаться, даже если произошло нечто плохое. Доверие — крайне ценный актив в отношениях с ребенком.

Я тебе помогать не буду

Поощрять детей делать что-то посильное самостоятельно, безусловно, полезно, но не в такой формулировке, словно вы бросаете ребенка на произвол судьбы. Декларирование отказа в помощи может привести к тому, что подрастающее поколение не станет к вам обращаться даже когда это будет единственно верным решением. Используйте следующий вариант: «Сперва попробуй самостоятельно, а если не получится, посмотрим, что с этим можно сделать». Так вы даете понять, что верите в силы малыша и готовы оказать поддержку.

Не мог(ла) бы ты...?

Иногда родители не задумываясь используют подобные формулы вежливости, как бы желая смягчить тон и избежать излишней строгости. Но они в то же время могут привести детей в замешательство. Если вы даете указания, не задавайте вопросов — лучше просто добавить к просьбе «пожалуйста». Иначе фраза подразумевает некий элемент выбора, право отклонить родительский запрос. Еще один способ мотивировать ребенка на «нужные» действия — сообщить, что пришло время. Так вы делаете акцент на том, что это данность, а не ваша прихоть: «время обедать», «пора ложиться спать».

Не стоит переживать по пустякам

То, что проблема кажется незначительной вам, не значит, что она такая же пустяковая для ребенка. Подобные заявления, к сожалению, не помогут успокоиться — они лишь обесценивают чувства. В дальнейшем отпрыски могут чувствовать себя отвергнутыми или усвоить, что их чувства не имеют значения. Вместо этого задайте уточняющий вопрос: «Понимаю, что эта проблема кажется тебе очень важной. Расскажи, пожалуйста, почему».

Какой ты молодец/какая умница!

Абстрактная похвала пускай и приятна, но недостаточно конкретна, чтобы дети могли извлечь из нее пользу. Когда у них получается что-то делать как следует, будьте конкретны, чтобы они понимали, какое поведение приветствуется. Например: «Ого, как чисто! Ты молодец, что убираешь игрушки без напоминания». Или «Похвально, что ты научилась рисовать животных. Рада, что ты пробуешь новое и не боишься ошибиться!»

Успокойся

Если со взрослыми эта фраза не работает, потому что злит их еще больше, то дети просто не смогут последовать вашему совету даже если захотят. Вместо этого помогите им прийти в себя или научите способом саморегуляции: могут помочь объятия, несколько глубоких вдохов и даже простое присутствие рядом спокойного взрослого, готового оказать поддержку. В то же время ребенок должен понимать, что испытывать сильные чувства — это нормально.

Веди себя хорошо!

Обычно подобные наставления дети слышат, когда им предстоит оказаться с родителями (или без) на публике — например, в гостях или просто в общественном месте. При всей своей простоте это наставление может быть искренне непонятным. Правильнее будет сосредоточиться на деталях. Например, попросить в магазине держаться за тележку. Или заранее объяснить, что в гостях нужно постараться не бегать по какой-то конкретной причине — будь то сколький пол, маленькое помещение или домашние животные. Не забудьте предложить привлекательную альтернативу.

Перестань...

Когда речь идет о проблемном поведении, общее правило заключается в том, чтобы использовать позитивные, а не негативные призывы. Говорите, что нужно делать, вместо акцента на запрете того или иного действия. «Иди рядом с мамой» вместо «Перестань убегать», «Говори чуть тише» вместо «Хватит орать». Формулировка просьб таким образом также поможет вам сохранить более позитивный, доверительный тон, а ребенку будет проще переключиться на желаемое поведение с помощью «подсказки».