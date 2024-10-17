Врач рассказал о тревожных симптомах ОРВИ у детей

Риск заболеть с наступлением осени увеличивается практически у всех. Но особенно внимательно нужно отнестись к самочувствию детей, ведь их иммунитет слабее и больше подвержен угрозе.

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Детский врач рассказала, какие заболевания у малышей чаще всего встречаются осенью и зимой, и на какие симптомы стоит обратить внимание мамам, чтобы срочно обратиться к врачу, не упустив момент.

Заведующая отделением для детей младшего возраста больницы имени Середавина Наталья Володина рассказала:

"Среди малышей распространены легкие простудные заболевания, большинство из них проходят на амбулаторном этапе. Но так устроен организм детский, что всё в нём несовершенно. Поэтому маленькие дети, если заболевают вирусными инфекциями, часто получают осложнения в виде обструктивных бронхитов, вот тогда это уже удел стационара, не говоря уже про пневмонию, обострение хронических заболеваний, которые могут быть у более старших детей. Очень много проблем у детей с неврологическими состояниями. Если они заболевают простудными заболеваниями и это сопровождается повышением температуры, у многих предрасположенных к этому могут быть всевозможные пароксизмальные судорожные состояния".

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