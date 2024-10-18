В Госдуме озвучили новое предложение по условиям развода для семей с детьми

Депутат госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов выступил с предложением определять порядок общения детей с родителями еще при их разводе. Соответствующий законопроект парламентарий направил на отзыв в правительство.

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Предлагается на стадии бракоразводного процесса обязать суд решать вопрос о порядке общения детей до 18 лет с родителем, который будет жить отдельно. Так будет происходить в случае, если родители не смогут самостоятельно договориться и представить суду соглашение о месте жительства несовершеннолетнего.

Изменения Кузнецов предложил внести в Семейный кодекс. Согласно действующему законодательству, для определения порядка общения с ребенком нужен отдельный судебный процесс, который занимает длительное время. Депутат же предлагает решать вопрос с ребенком уже на стадии развода. Это, по его мнению, поможет избежать случаев, когда родитель, с которым суд определил проживание ребенка, препятствует общению с другим родителем и ближайшими родственниками. Кузнецов считает, что в России «глубокие проблемы» с соблюдением интересов детей на воспитание обоими родителями. По его словам, по бумагам права отцов на участие в воспитании детей есть, но на деле это не так.

В сентябре с инициативой об обязательном примирении перед разводом выступил глава Минюста Константин Чуйченко. Он уточнил, что в процессе примирения супруги смогут договориться о месте жительства детей, разделе имущества и выплате алиментов. В Госдуме, комментируя инициативу, заявили, что подобная процедура призвана не усложнить процесс развода, а помочь супругам договориться об условиях расторжения брака.

9 сентября в Госдуму внесли законопроект, который обязывает суд принимать меры к примирению супругов при расторжении брака. Юристы сочли данную меру полезной и заявили, что это поможет сохранить большое число семей и снять нагрузку с судов.