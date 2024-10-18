Волонтер призвал говорить с детьми о сексуальных отношениях

Тема не должна быть «стигматизирована».

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Подросткам необходимо рассказывать, что половой акт может привести к беременности.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась руководитель Фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

«Дети должны понимать, что делать, если вступать в сексуальные отношения, что может закончиться беременностью, что делать в таком случае. Это не должна быть стигматизированная тема. Сегодня вокруг происходит со всеми этими бесконечными попытками товарищей депутатов запретить уже всё, что они не успели запретить: попытки изображать такое ультраморалистическое общество, которым наше общество не является. У него есть обратная сторона — это страх детей говорить про то, что они имели какие-то сексуальные отношения, забеременели. Это стыдно, страшно, но так не должно быть. Это не стыдно и не страшно. Понятно, что это не очень штатная ситуация, но с ней нужно справляться. Ребёнок должен понимать, что он может говорить об этом взрослым, его не застыдят, не будут показывать пальцем».

Накануне суд арестовал оставившую младенца в аэропорту Антальи россиянку. На какой срок Екатерину Бурназкину отправили под стражу, не уточняется. По информации агентства DHA, решение в отношении женщины было вынесено накануне, после того как ей оказали медпомощь и допросили.

Ранее в генконсульстве нашей страны в Анталье сообщили, что была задержана соотечественница 2006 года рождения, которая, по предварительной версии, 13 октября в здании аэропорта родила ребёнка и оставила его в одном из помещений, после чего попыталась улететь в Россию. Младенца нашёл персонал и передал медикам.