Врач предупредил об опасности запущенного диатеза у ребенка

Запущенный диатез может привести к хронической аллергии у ребенка, поделилась с LIFE.ru заместитель директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова. По ее словам, он может быть реакцией организма на некоторые продукты, например сладости или коровье молоко.

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Врач отметила, что сейчас медики не используют слово «диатез», несмотря на его популярность среди россиян. Так, это высыпания могут быть атопическим дерматитом, экземой или другими видами кожных аллергических реакций.

«Опасность заключается в том, что, если оставить без внимания ранние проявления аллергии, они могут вести к появлению множественной аллергии из-за повреждения кожного барьера и развитию хронических аллергических заболеваний. А постоянный зуд и воспаление кожи могут способствовать вторичному инфицированию поврежденных участков»‎, — подчеркнула Макарова.

Она добавила, что такие реакции зависят от наследственности — дети родителей, страдающих от аллергии, вероятнее всего, тоже будут иметь это заболевание. Для лечения дерматита необходимо исключить из рациона ребенка те продукты, которые вызывают у него аллергию, пользоваться увлажняющими кремами, регулярно проводить уборку и увлажнять воздух дома.

Ранее терапевт Ирина Никулина рассказала: чтобы справиться с аллергией осенью, нужно избегать стресса и правильно питаться. По ее словам, чтобы уменьшить симптомы, нужно принимать антигистаминные препараты.