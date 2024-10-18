Куда посадить ребенка в классе, если у него плохое зрение

Многие родители уверены в том, что ребенок с плохим зрением должен сидеть исключительно за первой партой. По этой причине мамы и папы часто обращаются за соответствующей справкой к офтальмологам. О том, действительно ли у ребенка нет других вариантов, кроме первой парты, мы спросили у Кирилла Светлакова, врача-офтальмолога.

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«А можно нам за первую парту?»

Неожиданно, но, на самом деле, школьникам в очках лучше всего сидеть за первой или последней партой, как поясняет наш эксперт. Еще лучше, если учитель время от времени будет пересаживать их именно таким образом.

Кирилл:

«Раньше считалось, что не нужно сильно напрягать свой зрительный орган. Кроме того, мы хорошо помним и распространенное мнение про то, что если ребенку рано надеть очки или линзы, то тогда глаз расслабится, будет лениться и начнет совсем плохо работать».

На сегодняшний день все приведенные версии давно потеряли актуальность, и сейчас ребенку с близорукостью вполне достаточно адекватной коррекции зрения, что необязательно предполагает только первую парту. При грамотном подходе эксперта к решению возникшей проблемы и при правильном подборе средств для коррекции дети с нарушением зрения свободно могут сидеть в любом месте в своем классе. Врач:

«Нет никакой разницы между первой и последней партой, поскольку в очках или линзах такой ребенок видит ничуть не хуже сверстников».

Ближе — не всегда лучше

Кроме того, гораздо эффективнее лечение происходит в том случае, если ребенок находится подальше от доски, тем самым тренируя глаза и как раз-таки для исключения перенапряжения. Как говорит специалист, это можно сравнить с естественной гимнастикой глаз, когда школьник станет фокусироваться как на ближних предметах, так и на дальних, находящихся у доски.

Существует еще одна практика, распространенная среди преподавателей, заключающаяся в пересадке детей с одного крайнего ряда на другой. Считалось, что таким образом происходит профилактика косоглазия. Сейчас подобное убеждение тоже претерпело ощутимые изменения. Ребенок может спокойно сидеть только на левом или только на правом ряду и при этом никаких нарушений не будет, поясняет эксперт.

Когда необходимо пересадить ребенка вперед

Первая парта показана в отдельных случаях, когда ребенок слабовидящий, когда близорукость только обнаружили, но еще не подобрали нужные очки, а также если оптическое устройство сломалось, поэтому школьник остался без нужной коррекции. В указанных случаях ребенку, действительно, лучше временно находиться за первой партой в среднем ряду, пока вопрос не решится.

В остальном можно смело говорить, что для детей с нарушением зрения первая парта не является панацеей, и в большинстве случаев при подборе подходящих очков или линз они могут сидеть в классе, где захотят. Вот почему родителям тоже не стоит бить тревогу, а достаточно отвести ребенка к офтальмологу, чтобы он назначил лечение.