Родителям рассказали, как избежать проблем с сердцем у детей

Чтобы избежать проблем с сердцем у детей, нужно заботиться о здоровье их зубов, рассказал Пятому каналу эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян. По его словам, также важно беречь ребенка от переохлаждения.

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Медик объяснил, что переохлаждение может привести к опасным для детей заболеваниям. Чтобы не допустить этого, следует быть осторожным с занятиями спортом или плаванием и не выходить на улицу с мокрой головой.

Также важно обратить внимание на состояние зубов у ребенка, отметил хирург. Кариозные повреждения, даже если они на молочных зубах, могут вызвать различные заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы.

«Если ваш ребенок жалуется на заложенность носа, кашель или боль в горле, не отправляйте его в школу или детский сад. Это не только ухудшит состояние вашего малыша, но и подвергнет риску здоровье окружающих. Забота о здоровье детей — это наша прямая ответственность»‎, — добавил Григорьян.

Ранее заместитель директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова рассказала, что запущенный диатез может привести к хронической аллергии у ребенка. По ее словам, он может быть реакцией организма на некоторые продукты, например сладости или коровье молоко.