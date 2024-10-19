Малышева объяснила, почему нельзя промывать нос детям

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала полоумными матерей, промывающих нос маленьким детям. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

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Медик предостерегла родителей от промывания носа маленькому ребенку. По словам врача, у детей до трех лет необходимо отсасывать содержимое носа с помощью специального прибора. Промывание носа, как отметила специалистка, может привести к отиту.

«У нас некоторые полоумные мамы под таким давлением эту струю льют, что там, извините меня, до мозга докатит, потому что под таким давлением они шпарят, что просто ужас», — высказалась врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неочевидные причины насморка. Медик заявил, что заложенность носа может возникать из-за приема гормональных препаратов и антибиотиков.