Травля в школе: что предпринять учителю?

Буллинг — явление, увы, нередкое в среде школьников. Специалисты в области психологии и педгогики объясняют, как должны действовать учителя, чтобы не допустить травлю.

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Согласно статистике, с травлей со стороны одноклассников сталкивается каждый третий школьник. Справиться с буллингом самостоятельно ребёнку зачастую не под силу, поэтому преподавателям стоит быть особенно внимательными, чтобы вовремя заметить травлю и принять соответствующие меры.

К сожалению, немногие дети готовы рассказать о травле даже самым близким, боясь осуждения, недоверия или обвинений.

Как педагогу распознать травлю и что делать — расскажут эксперты.

«Когда "травят" ученика, то учитель может сразу это заметить. Редко агрессорам удается себя сдерживать, и их нападки будут заметны и в присутствии любого взрослого. На уроках можно заметить, как агрессор позволяет себе комментарии относительно жертвы, а жертва не отвечает. Также по невербальным признакам можно отметить, что ребёнок, которого травят, больше горбиться, молчит и прячет глаза. Создается впечатление, что он хочет стать максимально незаметным. Вещи жертвы периодически прячут, ломают, выбрасывают. В коридорах и в местах общественного пользования жертва находится в одиночестве», — говорит детский психолог, педагог Анастасия Короб.

Признаки травли

Как понять, что ученик подвергается нападкам с чьей-либо стороны? К счастью, это легче, чем кажется — дети, сколь бы жестокими и хитрыми они не казались, в силу возраста и незрелости психики ещё очень открыты. Опытный педагог видит их мотивы, как на ладони.

«Чтобы понять, что ребёнка травят в школе, нужно внимательно следить за его поведением. Обычно это можно заметить по резким изменениям в его настроении и действиях. Например, ребёнок может замкнуться в себе, перестать общаться с одноклассниками, избегать школьных мероприятий и часто выглядеть грустным или встревоженным. Иногда он может начать придумывать причины, чтобы не ходить в школу, жаловаться на плохое самочувствие, даже если на первый взгляд всё в порядке. Тревожным сигналом может стать и ухудшение успеваемости. Ребёнок, который раньше был увлечён учёбой, вдруг теряет интерес, не может сосредоточиться на уроках, его оценки резко падают. Вдобавок могут появиться физические признаки — необъяснимые синяки, порезы или другие травмы, которые он может скрывать или избегать обсуждать. Некоторые дети начинают плохо спать, видеть кошмары или отказываются от еды в школе. Ещё один признак — постоянная потеря или порча вещей: тетради, ручки, одежда могут исчезать или возвращаться в повреждённом состоянии, и ребёнок не может внятно объяснить, что произошло. Если травля происходит онлайн, ребёнок может избегать гаджетов или реагировать на уведомления с явной тревогой. Это может быть связано с буллингом в социальных сетях или мессенджерах», — приводит примеры лингвист, основатель школы английского языка «ILS», переводчик 3-х иностранных языков, преподаватель английского Диана Белан.

Причины травли, по её мнению, могут заключаться в особенностях ребёнка (внешних, интеллектуальных, поведенческих), зависти к успеху в учёбе (если жертва — отличник) или презрении из-за отсутствия успехов.

Как действовать педагогу

Конечно же, учитель должен быть вовлечён в жизнь класса и направлять свою деятельность на сплочение коллектива. Но если вдруг "что-то пошло не так"...

«Учителю в такой ситуации нужно быть внимательным и чутким. Важно следить за атмосферой в классе и замечать любые изменения в поведении учеников. Если вы заметили, что что-то не так, постарайтесь поговорить с ребёнком наедине. Не стоит сразу задавать прямые вопросы о травле — лучше начать с общего самочувствия, чтобы ребёнок почувствовал себя в безопасности и смог открыться. Хороший способ работы с классом — организовать обсуждения на темы дружбы и взаимопомощи, а также давать групповые задания, чтобы дети учились взаимодействовать друг с другом. Если подозрения подтверждаются, важно обсудить ситуацию с родителями ученика. Возможно, они тоже заметили что-то тревожное, и вместе вы сможете найти решение. В некоторых случаях стоит привлечь школьного психолога, который поможет разобраться в проблеме и поддержит ребёнка. Если травля очевидна, нужно вмешиваться быстро. Можно организовать классное собрание для разговора на эту тему, провести специальные уроки о том, как важно поддерживать друг друга, и обязательно подключить администрацию школы, если проблема серьёзная. В борьбе с травлей главное — не оставаться равнодушным и действовать сообща: учителя, родители и школьные психологи вместе смогут создать безопасную атмосферу для детей», — подчёркивает Диана Белан.

Школа — не просто образовательное учреждение, а то место, где ребёнок проводит немалую часть жизни. Поэтому важно, чтобы в стенах школы каждый ребёнок, независимо от каких-либо факторов, чувствовал себя в безопасности.