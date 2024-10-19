Названы лучшие продукты для сбалансированного рациона школьника

В школьные годы детский организм нуждается в большом количестве полезных веществ, поэтому важно разнообразить ежедневное меню и стараться сделать его более сбалансированным. Помимо привычных белков, углеводов и овощей, таких как мясо, рис, макароны и помидоры с огурцами, есть несколько продуктов, которые особенно богаты витаминами и элементами. Включение их в рацион может дать больше сил и ресурсов ребенку в период роста и умственной нагрузки. Об этих продуктах «Газете.Ru» рассказала нутрициолог и эксперт из Ассоциации профессионалов социального питания Алла Порхун.

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«Тыква — один из тех продуктов, которые заслуживают большего внимания. Она содержит цинк, магний и железо. Эти микроэлементы — основа нормального функционирования нервной системы и иммунитета. Магний помогает при стрессовых нагрузках и улучшает качество сна, цинк поддерживает иммунитет, а железо способствует адекватному снабжению тканей кислородом, участвуя в синтезе гемоглобина. Помимо этого, тыква богата витаминами А, С, Е, D и группы В», — объяснила она.

Также, сельдь — недооцененный источник питательных веществ. Эта рыба в высокой степени насыщена омега-3 жирными кислотами, важными для развития мозга и когнитивных функций, а также содержит витамин D, необходимый для здоровья костей и витамин B12, который поддерживает нервную систему.

Перловая крупа один из наиболее важных продуктов в период роста. В ней много клетчатки, витаминов группы В и фосфора. Клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, витамины группы В необходимы для энергетического обмена, а фосфор важен для передачи нервных импульсов, что улучшает умственную активность.

Чечевица — источник растительного белка и железа, что особенно полезно в период активного роста. Она богата фолиевой кислотой, поддерживающей образование клеток крови и работу мозга.

«Авокадо — это не просто модный продукт, он крайне важен для здоровья сердечно-сосудистой системы и мозга. Он содержит мононенасыщенные жирные кислоты и витамины группы В. Кроме того, витамин Е, присутствующий в авокадо, защищает клетки от повреждений», — добавила нутрициолог.

Сухофрукты (курага, чернослив и изюм), – естественные источники калия, магния и железа, они важны для поддержания энергии и нормальной работы сердца. Клетчатка, содержащаяся в сухофруктах, помогает улучшить пищеварение.

«Киноа можно назвать суперфудом для школьников из-за высокого содержания белка и всех необходимых аминокислот. В киноа также много магния и железа, которые поддерживают энергетический баланс и концентрацию внимания», — отметила эксперт.

Натуральное какао-порошок (без сахара) может быть не только вкусным, но и полезным. В нем много магния и антиоксидантов, которые улучшают кровообращение в головном мозге, это положительно влияет на память и внимание.

Орехи — кладезь полезных веществ: витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот. Они заметно помогают в период высоких умственных нагрузок (контрольных работ или сессий у студентов), так как положительно влияют на работу мозга, повышают концентрацию внимания и укрепляют иммунитет.

Свежая зелень, например укроп или петрушка, насыщает организм ребенка витаминами и минералами. В зелени много витаминов А, С, Е, К, фолиевой кислоты, кальция и магния. Они помогают укрепить иммунитет, имеют хорошее влияние на зрение и поддерживают здоровье костей.