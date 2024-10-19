Стало известно предварительное расписание ЕГЭ в 2025 году

Совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора составлено предварительное расписание и продолжительность выпускных экзаменов в 2025 году.

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Досрочный период сдачи ЕГЭ планируется начать 21 марта (география и литература). А завершить его экзаменом по истории и химии 11 апреля. Резервные дни продлятся с 14 по 21 апреля.

Основной период состоится с 23 мая (история, литература и химия) по 11 июня (уставная часть иностранного языка и информатика). Резервные дни продлятся с 16 по 23 июня.

Пересдачи по одному из выбранных предметов запланированы на 3 и 4 июля.

Начало всех экзаменов запланировано на 10:00.

Ранее мы писали о том, что в Самарской области в 2024 году в вузы приняли 17,5 тыс. студентов.