Продажи товаров для квадроберов выросли почти в 50 раз в России

Продажи товаров для квадроберов, включая маски животных, хвосты и перчатки-лапы, по итогам января–сентября увеличились на 4800 процентов. Информация об этом содержится в данных объединенной компании Wildberries и Russ.

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В денежном эквиваленте продажи возросли на 4700 процентов. Непосредственно в Москве прирост составил 4200 процентов в единицах и 4400 процентов в финансовом выражении.

Пик спроса пришелся на май, отметили представители маркетплейса. В последующие месяцы интерес к этой категории товаров оставался стабильно высоким. Однако сейчас наблюдается тенденция к постепенному снижению спроса, сообщает РБК.

В соцсетях стала популярна архивная фотография бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, на которой он в образе волка. Пользователи сравнили его с квадроберами.

Дети, которые увлекаются квадробингом, напоминают собак, которым «нужно размножаться». Об этом заявил православный философ Сергей Михеев в эфире телеканала «Спас». По мнению духовника, принятие родителями подобных увлечений своих детей является «коллективным помешательством», причиной которого стали просачивающиеся в Россию извращенные и противные русскому народу ценности.