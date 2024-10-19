Как суд определяет место жительства детей при разводе родителей

Актриса Агата Муцениеце смогла через суд добиться того, что ее сын Тимофей, появившийся на свет в браке с актером Павлом Прилучным, будет жить с ней. В социальных сетях она рассказала, что счастлива из-за этого решения. При этом не уточняется, какое место жительства суд определил для дочери пары Мии. Как решается то, с кем ребенок останется после расторжения брака родителей, «Вечерней Москве» рассказал юрист Денис Хмелевской.

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Тонкости процесса

Он объяснил, что детям, как правило, определяют место жительства с их мамами. Однако есть такие родительницы, с которыми невозможно оставить ребенка.

«Суд всегда исходит из того, чтобы у детей сохранилось ранее установленное им содержание и чтобы для них и их комфорта произошло как можно меньше изменений», — уточнил эксперт.

Еще одна важная, но неофициальная позиция: если суд видит, что один из родителей плохо выражается в адрес другого, то он делает все, чтобы ребенка не оставляли жить с таким родителем, сообщил юрист.

«Потому что иначе у ребенка происходит внутренний когнитивный диссонанс и он начинает пожирать самого себя. Он не понимает, почему мама или папа плохи, по мнению другого родителя. Ребенок не может понять, потому что для него и мама, и папа — самые важные люди на земле», — отметил собеседник «ВМ».

В результате дети начинают корить себя за происходящее, из-за чего у них могут развиться психические расстройства. Поэтому опытные судьи, внимательно рассматривающие дела по определению места жительства ребенка, когда видят, что один родитель способен унижать другого, понимают, что с ним детей оставлять нельзя.

«Еще один момент, который имеет большое значение в этом вопросе, — возраст ребенка. Если ему 10 лет и более, то учитывается его мнение на тему того, с кем из родителей ему хотелось бы жить», — подчеркнул юрист.

Кроме того, органы опеки и попечительства оценивают условия проживания и мамы, и папы, стараясь максимально сохранить прежние обстоятельства жизни, которые были у ребенка. В приоритете — оставить его на прежнем месте.

«Опека приходит, оценивает условия жизни и выдает в суде заключение о том, где будет лучше остаться ребенку. Конечно же, имеет значение материальное положение того или иного родителя, но это отходит на второй план. Есть безответственные мамы и папы, и у нас есть опыт, когда с кем-то из них просто нельзя оставлять ребенка», — подчеркнул Хмелевской.

Конечно, в этом вопросе бывают различные тонкости и повороты. Например, папа-олигарх хочет оставить детей у себя, но не потому, что он их любит и у них есть эмоциональная взаимосвязь, а чтобы не «попасть» на алименты. Поэтому в суде все зависит от представителей сторон — от адвокатов, от того, как они представят это дело судье.

«В первую очередь, конечно же, суд исходит из интересов детей, но это такое понятие, которое сложно уловить. Как суд за час процесса может установить, что ребенка лучше оставить с папой, а не с мамой? Это очень ответственное решение», — заметил собеседник «ВМ».

Случай из практики

Поэтому суд использует «лакмусовую бумажку»: если родитель пренебрегает психологическим здоровьем ребенка, унижает оппонента, то судья сделает все, чтобы он не остался с такими мамой или папой. И даже с учетом того, что приоритет обычно отдается матери: если она ведет аморальный образ жизни, оскорбляет отца и в целом нестабильна, то ребенок с ней жить не будет, если доказательства этого будут предоставлены в суде.

«У нас в практике была тяжелая ситуация, когда супруга состоятельного мужчины постоянно ездила с их ребенком за границу, а он к ним приезжал. И в один из таких визитов он приходит в квартиру, а там уже «новый папа». Мама не ожидала, что приедет отец ребенка, а новый мужчина там уже жил», — поделился эксперт.

Женщина объяснила, что больше не хочет проживать с отцом ребенка. Мужчина обратился за юридической помощью, благодаря которой удалось привезти ребенка в родную страну и закрыть ему выезд из нее.

«Тогда мама подняла на уши несколько тысяч своих подписчиков в социальных сетях: мол, такая несправедливость, ребенка у нее забирают и не дают ей за границей жить. Юристы доказали, что у нее был любовник, а их «развлечения» происходили прямо при ребенке. Кроме того, фальсификацию беременности и попытку навсегда вывезти ребенка за границу, чтобы никогда больше не возвращать его в родную страну», — рассказал Хмелевской.

Этих факторов хватило для того, чтобы оставить ребенка с отцом. Было сделано все, чтобы его не держали в четырех стенах: случалось, что по два месяца он не выходил из квартиры, пока мама гуляла и путешествовала.