Как «оторвать» ребенка от гаджетов

Чтобы детей не тянуло к гаджетам, родителям следует качественно проводить с ними время, заявил в разговоре с NEWS.ru семейный психолог Артемий Сибирский. По его словам, кроме того, ребенок должен заниматься в секциях и кружках и иметь хобби. Но психолог уточнил, что лучше всего с самого раннего возраста ограничивать детей в использовании гаджетов.

Заменой гаджету может стать качественное времяпрепровождение с родителями. Чтобы ребенка не тянуло к девайсам, у него должны быть увлечения, занятия и хобби. Можно обратиться к психологу за помощью в этом вопросе, — сказал Сибирский.

Он вспомнил, что его дочь «с детства была с телефоном» и ему потребовалось порядка полугода, чтобы побороть эту зависимость. Психолог считает, что до первого класса детям лучше не давать смартфоны, а уже в школе минимизировать присутствие гаджета в жизни ребенка. Сибирский уточнил, что «компьютер или телефон может быть инструментом для учебы, но не для игрушек».

Ранее детский психолог Алена Александрина рассказала, как отучить ребенка тянуть все в рот. Она объяснила, что в такие моменты малыша нужно отвлекать, предлагать безопасные альтернативы для познания мира: мячики, мягкие игрушки или грызунки. По ее словам, наказания могут только усилить стресс и ни к чему не приведут.