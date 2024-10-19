Как помочь ребенку быстро заснуть: три совета для молодых родителей

Для некоторых малышей очень важны ритуалы для засыпания. Так они быстрее погружаются в царство Морфея, а родителям не приходится устраивать «танцы с бубнами».

Так, колыбельные и сказки помогают успокоить и расслабить ребенка. Напевайте их тихим и размеренным голосом, не торопитесь. Постарайтесь искать сказки без захватывающих сюжетов.

Добавьте к ежедневным ритуалам ребенка прощание с игрушками. Расскажите малышу, что машинки и куклы тоже устали и хотят спать.

Обязательно переодевайте ребенка в пижаму. Она будет вызывать ассоциации со сном.

Ранее сообщалось, что некоторые дети нередко держат мысли в себе, потому что боятся высказывать свое мнение. Эта привычка может остаться на всю жизнь, поэтому важно сразу разговорить свое чадо. Вот как это сделать.

Также NEWS.ru рассказывал, что родителям необходимо устанавливать время, в которое их дети могут играть в гаджеты. Они сильно влияют на здоровье малышей, рассказала глава ГК InfoWatch Наталья Касперская.