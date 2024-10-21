За лето в «Артеке» отдохнули более тысячи детей из 68 государств

Более 1 000 детей из 68 иностранных государств отдохнули международный детский центр "Артек" лето 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"За период летней оздоровительной кампании 2024 года Международный детский центр "Артек" принял на отдых 12 073 ребенка, из них 1 015 детей из 68 иностранных государств, в числе которых Алжир, Белоруссия, Буркина-Фасо, Германия, Гонконг, Греция, Египет, Замбия, Иордания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Корея, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Марокко, Молдова, Монголия, Нидерланды, ОАЭ, Оман, Палестина, Сирия, Словакия, США, Таджикистан, Тайланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Эстония, Эфиопия", - сообщили в центре, отметив, что в следующем летнем сезоне центр готов принять еще больше иностранных детей.

За лето в "Артеке" прошло восемь смен, центр реализовал четыре образовательные программы. В проектах каждой смены отразились приоритетные направления в системе воспитания подрастающего поколения и все значимые события для нашей страны.

Одним из знаковых событий стал международный детский фестиваль творчества "Артек" - столица дружбы", в котором приняли участие артековцы из России и других стран, эксперты из числа представителей министерства иностранных дел, министерства просвещения, Россотрудничества, партии "Единая Россия", "Движения первых". С новыми идеями и предложениями выступили ребята из России, Белоруссии, Египта, Кыргызстана, Буркина-Фасо, Монголии, Катара и других зарубежных государств, участники выразили готовность стать послами "Артека" и международной дружбы в своих странах.

Директор центра Константин Федоренко сообщил, что, несмотря на санкции, "Артек" будет всегда открыт для детей со всего мира:

"Это место, где зарождается неподдельная, искренняя дружба между ребятами разных стран. Именно дружбе и личностному развитию ребенка посвящена каждая артековская смена. В "Артеке" ребята проявляют свои лучшие качества и способности, знакомятся с культурными традициями разных стран, узнают Россию. А главное - их объединяет дружба".

По его данным, всего за 10 лет артековцами стали порядка 10 тыс. детей из 104 стран мира. Федоренко отметил, что детская дипломатия и международные отношения являются традицией детского центра: