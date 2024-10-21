Как часто школьники сталкиваются с травлей в интернете

Эксперты компании «Где мои дети» провели исследование среди старших школьников, чтобы выяснить, с какой травлей чаще всего сталкиваются подростки и в какой поддержке они нуждаются. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

По данным опроса, 69% российских школьников хоть раз сталкивались с травлей в интернете.

«В основном инициатором становится знакомый человек, так ответили 64% опрошенных. Самым частым видом буллинга в интернете стали агрессивные комментарии к постам, с этим столкнулись 46% опрошенных. Каждого четвёртого (20%) исключали из чатов, в которых состоял школьник», — подчёркивается в исследовании.

Кроме того, по словам экспертов, 19% респондентов демонстративно игнорировали.

Отмечается, что по 13% соответственно столкнулись с травлей в социальных сетях и со взломом аккаунта с изменением личной информации, а 11% — с дискриминацией в сетевых играх.

«У 5% учеников выложили в сеть личные данные или фото, а 4% столкнулись с массовыми жалобами и баном. Причём каждый четвёртый опрошенный (24%) сталкивается с буллингом каждый день, 22% — несколько раз в месяц, 14% — несколько раз в год, а 9% — несколько раз в жизни», — пояснили специалисты.

Как отметила Светлана Михайлова, специалист по социально значимым проектам компании, самая большая проблема — замалчивание и стыд.

«Так, например, каждый третий ребёнок предпочёл не говорить о хейте никому (36%). Если дети готовы рассказать о буллинге, то чаще всего доверяют родителям (21%) и близким друзьям (19%). Каждый седьмой смог довериться даже учителям (15%). Меньше всего подростки доверяют братьям/сёстрам (6%) и психологам (4%). Большинство опрошенных, которые не рассказали о случившемся (76%), не сделали это, потому что считали, что никто не сможет им помочь. По 8% соответственно боялись, что это только усугубит ситуацию, и не сочли это важным. 3% было стыдно делиться произошедшим», — подчеркнула она.

Всего в опросе приняли участие более 800 школьников в возрасте 16—18 лет из городов-миллионников России.

Ранее доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов предупредил в беседе с RT, что столкнуться с буллингом дети могут при общении в мессенджерах, социальных сетях или на сайтах.