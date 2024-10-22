Что надо знать о сдаче ЕГЭ в 2025 году

Минпросвещения опубликовало проект приказа о проведении ЕГЭ в 2025 году. Что известно о сроках и минимальных баллах, какие есть рекомендации по подготовке, какой новый предмет может появиться в ЕГЭ?

Когда будет проходить сдача ЕГЭ в 2025 году

Минпросвещения РФ опубликовало проект приказа об установлении минимальных баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025/26 учебном году. ЕГЭ будет проходить в три периода: досрочный, основной и дополнительный.

Досрочный период вместе с резервными днями пройдет с 21 марта по 21 апреля:

21 марта — география, литература;

25 марта — русский язык;

28 марта — математика (базовый уровень), математика (профильный уровень);

1 апреля — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), физика;

4 апреля — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть);

8 апреля — информатика, обществознание;

11 апреля — история, химия.

Основной период сдачи ЕГЭ будет проходить с 23 мая по 4 июля:

23 мая — история, литература, химия;

27 мая — математика (базовый уровень), математика (профильный уровень);

30 мая — русский язык;

2 июня — обществознание, физика;

5 июня — биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);

10 июня — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;

11 июня — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.

Резервные дни сдачи экзаменов — 16–20 июня и 23 июня. На следующий день выпускники вновь попытают свои силы с биологией, географией, устной частью иностранных языков, литературой, историей, базовой и профильной математикой.

Дополнительные дни сдачи ЕГЭ запланированы с 4 по 23 сентября.

Какие минимальные баллы по ЕГЭ в 2025 году

Согласно проекту приказа, по русскому языку количество минимальных баллов для сдачи экзамена увеличено с 40 до 42. По обществознанию баллы были снижены с 45 до 42.

По математике, физике, химии и биологии оставили 39 баллов, по информатике — 44 балла, по обществознанию — 42 балла, по истории — 35 баллов, по литературе и географии — 40 баллов, по иностранному языку — 30 баллов.

Что рекомендуют учить для подготовки к ЕГЭ-2025

Разработчики ЕГЭ по предметам разъяснили, что надо учить для подготовки в ходе онлайн-консультации «На все 100!». Эксперт по биологии Дмитрий Федоров указал, что для сдачи экзамена по биологии «необходимо понимать суть биологических процессов».

«Если вы на таком уровне освоили биологию, то какие-то детали и частности менее важны, если вы будете понимать, а не просто заучивать, то вы успешно сдадите наш экзамен», — отметил специалист.

Федоров отметил, что в ЕГЭ по биологии будут задачи на закон Харди — Вайнберга, задачи на палиндром, генетические задачи на взаимодействие неаллельных генов, задачи на полимерию и задания на генетические заболевания. Также у выпускников будут спрашивать жизненные циклы таких паразитических организмов, как печеночный сосальщик, аскарида, бычий и свиной цепень.

Когда в ЕГЭ появится новый предмет

Президент Владимир Путин вместе с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном посетил подмосковную гимназию имени Е. М. Примакова. Во время визита глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что через два года в ЕГЭ в России планируется ввести арабский язык как один из экзаменов по выбору.

HR-эксперт и член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян заявил NEWS.ru, что арабский язык в ЕГЭ даст российским школьникам новые возможности.

«Профессии, требующие знания арабского языка, становятся более востребованными, особенно с учетом расширяющихся связей России с Ближним Востоком и Северной Африкой. В первую очередь такие навыки востребованы в международной торговле, дипломатии, нефтегазовой индустрии и в сфере туризма», — отметил Мурадян.

По его словам, в ближайшие годы в России возникнет спрос на специалистов по арабскому и появится рынок труда для них.