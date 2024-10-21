Новосибирцы рассказали, как их дети относятся к квадробингу

Опрос жителей города провели аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. Он касался отношения горожан к квадроберам. Результаты показали, что каждый третий новосибирец считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое, а взрослых квадроберов – ставить на учет к психиатру.

По данным опроса, 84% взрослых заявили, что их дети не интересуются темой квадробинга, только у 1% опрошенных дети наряжаются в костюмы, и еще 3% смотрят ролики по этой теме в интернете.

Взрослые, которые бегают на четвереньках в костюмах животных, по мнению респондентов – не нормально. 35% отпрошенных считают, что совершеннолетних квадроберов следует отправлять к психиатру. Еще 33% считают, что реагировать не нужно, оставив каждому возможность самовыражаться. 7% полагают, что взрослых квадроберов следует привлекать к общественным работам, 5% – брать с них штраф.

Более молодые респонденты (до 34 лет) чаще говорили о том, что на такой акт самовыражения внимания обращать не нужно, а люди старше 45 лет чаще выступают за постановку на учет к психиатру взрослых квадроберов.

Ответы относительно детей-квадроберов оказались таковы: каждый третий ответил, что на такое увлечение не нужно обращать внимание, 27% считают действенной мерой обращение к психологу, 15% говорят о штрафах для родителей, еще 8% думают, что помогут секции и кружки. И снова те, кто моложе, чаще выступают за невмешательство, а респонденты старше 45 лет – за активные меры.