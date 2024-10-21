Neiry сделала "распределяющую шляпу" из "Гарри Поттера" для абитуриентов России

Биотех-лаборатория Neiry создала сервис «Брейни», который использует нейроинтерфейс в виде «распределяющей шляпы» из «Гарри Поттера». Этот интерфейс считывает электроэнцефалограмму и фотоплетизмограмму, а затем подключается к компьютеру. Систему настроили, чтобы она помогала абитуриентам с выбором вуза или колледжа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Neiry.

Согласно данным ВЦИОМ, большинство россиян при выборе профессии руководствуются личными предпочтениями и мнением семьи. Однако опрос учеников 8–10-х классов показал, что лишь 53% из них определились с профессией к 6–9-му классу, а 35% откладывают это решение на более поздний срок.

С помощью «Брейни» команда определяет склонность школьника к определенной профессиональной области. Система анализирует более 15 параметров, включая концентрацию, расслабление, усталость, стресс и вовлеченность в процесс. После тестирования система формирует детальный отчет, который школьник может обсудить с квалифицированным профориентологом.

Отчет «Брейни» может показать, например, что ребенок испытывает стресс и усталость при решении задач из ИТ-сферы, или, наоборот, что его мозг максимально продуктивен и легко справляется с заданиями. В итоге «Брейни» рекомендует школьнику три профессиональных направления и предлагает примеры профессий, которые ему стоит рассмотреть.

В процессе создания сервиса «Брейни» тестирование и анализ замеров ЭЭГ-активности мозга прошли более 1000 подростков. Сервис «Брейни» уже используют некоторые университеты, образовательные платформы и Правительство Москвы.