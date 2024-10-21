Телеведущая Ольга Ушакова рассказала о преимуществе многодетности

Российская телеведущая Ольга Ушакова является многодетной мамой. Звезда передачи «Доброе утро» воспитывает Дарью, Ксению, Марию Амбер и Беллу Виенну. Старшие дочери родились еще в ее прошлых отношениях. Младшие девочки у Ольги появились в ее текущем браке с бизнесменом Адамом Каримом. Сегодня телеведущая пообщалась с журналистами WomanHit. Знаменитость рассказала о своей семье, а также назвала преимущество многодетности.

В беседе с журналисткой Ушакова призналась, что ни о каких выгодах она изначально даже не задумывалась. По словам телеведущей, все детки появились на свет исключительно из-за ее желания. Ольга и сама выросла в большой семье, где все друг другу помогали. Однако она никогда не перекладывала обязанности по воспитанию младших на старших. Девочки помогают, но только лишь по своей воле.

Что касается преимуществ, то Ушакова называет лишь одно. По словам ведущей, у них дома всегда весело.