Минпросвещения анонсировало ЕГЭ по арабскому языку

Через два года он появится в качестве шестого экзамена по выбору.

Как рассказал министр Сергей Кравцов, в ноябре состоится форум, посвящённый вопросам преподавания арабского в современном мире. Ожидается, что в мероприятии примут участие учёные и педагоги более чем из 10 стран.

Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян сегодня посетили подмосковную гимназию им. Примакова. Её филиал — Русская школа в Абу-Даби — был открыт в 2021 году.