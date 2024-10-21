Ученые раскрыли причину любопытства маленьких детей

Американские ученые из Университета штата Огайо узнали причину, благодаря которой дети дошкольного возраста продолжают искать информацию об интересующих их вещах, даже если эти данные никак им не помогают. Исследование опубликовано в научном журнале Psychological Science (PSS).

Ранее команда обнаружила у детей в возрасте 4-6 лет широкое распределение внимания, выяснив, что дошкольники не способны игнорировать нерелевантную информацию. Однако причины, по которым несовершеннолетние распределяют свое внимание таким образом, оставались неясными.

В новом эксперименте ученые поручили группе из детей и взрослых идентифицировать двух вымышленных существ, названных Хиби и Гора. Каждое создание имело уникальную раскраску и формы различных частей тела, включая голову, клюв, рога, крылья, ноги и хвост.

Для шести частей тела комбинация цвета и формы предсказывала идентичность существа с точностью 67%. Однако одна часть тела всегда на 100% совпадала только с одним типом существа, чему и дети, и взрослые быстро научились на ранних этапах.

Исследователи потребовали, чтобы и дети, и взрослые выбирали каждую часть по отдельности, чтобы определить, с каким существом они имеют дело. Участники исследования получили более высокие баллы за быстрое определение существа, показав как можно меньше частей тела.

Эксперимент показал, что дети продолжали открывать части Хиби или Горы уже даже будучи уверенными, кто именно оказался перед ними. Взрослые действовали более эффективно, давая ответ сразу после того, как находили подтверждение типа существа.

По словам ученых, такое поведение детей можно объяснить как любопытством, так и тем, что в возрасте 4-6 лет у человека еще не полностью развита рабочая память, в которой хранится информация о текущих действиях.