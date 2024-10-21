Врач предложила властям «подумать» над подарком для новорожденных

Стоит провести опрос среди матерей.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Ксения Краснопольская.

«Подарок для новорождённых — это очень хорошая инициатива. Я не уверена, что нужно разрабатывать ГОСТ, потому что наша жизнь меняется, и всё это занимает какое-то время. Но любой женщине будет приятно, особенно маме, получить подарок для своего ребёнка. На мой взгляд, лучше провести опрос среди женщин, которые только что стали мамами, — что им хотелось бы получить в виде подарка. Уже из этих нужд именно матерей надо исходить. На мой взгляд, это более рациональный подход, потому что в разных регионах уровень зарплат разнится. На региональных уровнях должны подумать, что бы было действительно важно иметь для ребёнка в первые дни и месяцы его жизни. Это было бы, наверное, очень хорошо».

Ранее стало известно, что в России разработают ГОСТ на подарок для новорождённых. Он выдаётся не во всех регионах, отметила зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что разнится наполнение и размер подарка, в некоторых субъектах есть ограничения, по которым, например, подарок может получить только первый ребёнок в семье.