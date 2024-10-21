Поступить в вузы станет легче: за что дадут дополнительные баллы

В 2025 году в вузы будут принимать по новым правилам. Изменения, которые могут начать действовать уже в декабре 2024 года, презентовало Минобрнауки. Среди них, например, индивидуальные достижения, позволяющие получить дополнительные баллы. Такие преимущества были и раньше, но в значительно меньшем количестве.

Индивидуальные достижения при поступлении в вуз в 2025 году

Победа или призовое место в заключительном или промежуточных этапах олимпиады для школьников.

Хорошее итоговое сочинение.

Золотая или серебряная медаль, аттестат с отличием.

Спортивные достижения: титул чемпиона мира, Европы, России, победителя Олимпиады.

Золотой или серебряный значок ГТО.

Волонтёрство.

Победа или призовое место в чемпионате «Абилимпикс».

Служба в армии: по призыву, контракту или в рамках частичной мобилизации.

Другие преимущества по усмотрению вуза. Например, победа в конкурсе вуза или участие в его олимпиаде.

Как использовать достижения себе на пользу

О них нужно рассказать в приёмной комиссии во время подачи документов. Принесите с собой подтверждающие это сертификаты или дипломы.

Сколько баллов могут добавить

Это решат в университетах. Вот примерные «расценки»:

участие в Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира, служба в армии — до 10 баллов.

аттестат с отличием, золотая медаль, красный диплом колледжа, высокие спортивные достижения — до 10 баллов.

итоговое сочинение — до 5 баллов.

призовое место или победа в промежуточных этапах олимпиады — до 8 баллов.

серебряная медаль — до 3 баллов.

золотой значок ГТО — до 5 баллов.

волонтёрство — до 2 баллов.

чемпионат «Абилимпикс» — до 10 баллов.

При этом вуз может начислить за такие достижения не больше 10 баллов. Но всё же некоторые добавляют к ним баллы за итоговое сочинение.

Что хотят поменять в правилах приёма в вузы, рассказали здесь.