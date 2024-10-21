Поступить в вузы станет легче: за что дадут дополнительные баллы

Поступить в российские вузы станет легче. За что дадут дополнительные баллы
В 2025 году в вузы будут принимать по новым правилам. Изменения, которые могут начать действовать уже в декабре 2024 года, презентовало Минобрнауки. Среди них, например, индивидуальные достижения, позволяющие получить дополнительные баллы. Такие преимущества были и раньше, но в значительно меньшем количестве.
Индивидуальные достижения при поступлении в вуз в 2025 году
- Победа или призовое место в заключительном или промежуточных этапах олимпиады для школьников.
- Хорошее итоговое сочинение.
- Золотая или серебряная медаль, аттестат с отличием.
- Спортивные достижения: титул чемпиона мира, Европы, России, победителя Олимпиады.
- Золотой или серебряный значок ГТО.
- Волонтёрство.
- Победа или призовое место в чемпионате «Абилимпикс».
- Служба в армии: по призыву, контракту или в рамках частичной мобилизации.
- Другие преимущества по усмотрению вуза. Например, победа в конкурсе вуза или участие в его олимпиаде.
Как использовать достижения себе на пользу
О них нужно рассказать в приёмной комиссии во время подачи документов. Принесите с собой подтверждающие это сертификаты или дипломы.
Сколько баллов могут добавить
Это решат в университетах. Вот примерные «расценки»:
- участие в Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира, служба в армии — до 10 баллов.
- аттестат с отличием, золотая медаль, красный диплом колледжа, высокие спортивные достижения — до 10 баллов.
- итоговое сочинение — до 5 баллов.
- призовое место или победа в промежуточных этапах олимпиады — до 8 баллов.
- серебряная медаль — до 3 баллов.
- золотой значок ГТО — до 5 баллов.
- волонтёрство — до 2 баллов.
- чемпионат «Абилимпикс» — до 10 баллов.
При этом вуз может начислить за такие достижения не больше 10 баллов. Но всё же некоторые добавляют к ним баллы за итоговое сочинение.
Что хотят поменять в правилах приёма в вузы, рассказали здесь.