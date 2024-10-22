Может ли ребенок продать квартиру

В России дети имеют право самостоятельно участвовать в сделке по продаже квартиры, если достигли возраста 14 лет, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, для этого понадобится письменное разрешение законного представителя ребенка или органов опеки.

Собственник в возрасте от 14 до 18 лет может участвовать в сделке [по продаже квартиры] самостоятельно. Но для этого понадобится письменное разрешение законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) или органов опеки. Исключение — эмансипированные несовершеннолетние. Это довольно редкий случай, лучше тоже данный момент перепроверить. По сути, это дети, приравненные ко взрослым, — объяснил Гаврилов.

Как пояснил парламентарий, эмансипированные дети могут заключать любые сделки без согласия взрослых. Он подчеркнул, что такой статус можно получить после 16 лет, предоставив доказательства: трудовой договор, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП.

Эмансипированные дети могут заключать любые сделки без участия и согласия взрослых, в том числе и продавать свою недвижимость. Согласие органов опеки или законных представителей тоже не потребуется. Но нужно подтвердить, что эмансипированный совершеннолетний полностью дееспособен, а для этого нужно решение суда или органов опеки, — заключил Гаврилов.

Ранее юрист Давид Адамс заявил, что надежный договор купли-продажи должен содержать детальное описание квартиры. Он посоветовал обозначить, в каком состоянии на момент покупки находились сантехника, электропроводка и бытовая техника, если ее не забирают.