Можно ли детям присутствовать на кладбище во время похорон

Нужно ли вести детей на кладбище во время похорон? Этот вопрос уже много лет вызывает бурные споры среди родителей и специалистов. В беседе с ИА RuNews24.ru детский психолог Майя Голубева раскрыла, как похороны влияют на детскую неокрепшую психику и нужно ли ребенка вести на столь печальное мероприятие.

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Эксперт утверждает, что при всей трагичности данного мероприятия, оно приучает ребёнка к уважению к семейным традициям и памяти предков. Кроме того, это дает возможность познакомить ребёнка с местом, где покоятся его предки, и объяснить значение этого места.

Однако важно понимать, что появление на кладбище для ребенка является стрессом, так как он попадает в непривычную обстановку и атмосферу. Тем более, если похороны связаны со смертью самого близкого человека - мамы, папы, брата, сестры или бабушек и дедушек.

В такой ситуации ребенок может неправильно понять происходящее, что может привести к страху и негативным ассоциациям.