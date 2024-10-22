Серьезное испытание и дань традициям: можно ли детям присутствовать на кладбище во время похорон?
Нужно ли вести детей на кладбище во время похорон? Этот вопрос уже много лет вызывает бурные споры среди родителей и специалистов. В беседе с ИА RuNews24.ru детский психолог Майя Голубева раскрыла, как похороны влияют на детскую неокрепшую психику и нужно ли ребенка вести на столь печальное мероприятие.
Эксперт утверждает, что при всей трагичности данного мероприятия, оно приучает ребёнка к уважению к семейным традициям и памяти предков. Кроме того, это дает возможность познакомить ребёнка с местом, где покоятся его предки, и объяснить значение этого места.
Однако важно понимать, что появление на кладбище для ребенка является стрессом, так как он попадает в непривычную обстановку и атмосферу. Тем более, если похороны связаны со смертью самого близкого человека - мамы, папы, брата, сестры или бабушек и дедушек.
В такой ситуации ребенок может неправильно понять происходящее, что может привести к страху и негативным ассоциациям.
«Решение о том, брать ли ребёнка на кладбище во время похорон, должно приниматься индивидуально, с учётом возраста и психологических особенностей ребёнка. Важно заранее подготовить ребёнка к посещению, объяснив происходящее и рассказав о христианском понимании смерти и важности молитв за усопших. Но важно понимать, что ребенку нежелательны такие воспоминания, которые, зачастую, не может пережить даже взрослый человек. Это нанесет непоправимый след в его психике. Лучше всего прийти с ребенком в церковь, научить молиться об умершем родственнике, мягко рассказывая о смерти. Опять же, в возрасте до 10 лет этого лучше не делать», - рекомендует Майя Голубева.