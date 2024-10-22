17 школьников угостились мармеладными мишками и рассказали о странных симптомах

В штате Калифорния, США, скорая помощь приехала к ученикам средней школы Уолтера Рида, которые съели мармеладных мишек с неизвестным веществом и начали испытывать странные ощущения. Об этом пишет People.

17 школьников 12-13 лет пожаловались медсестре на тошноту, рвоту, вялость и тревожность. Они объяснили, что перед этим угостились каким-то мармеладом. Испугавшись, что дети могли случайно принять наркотики, медсестра вызвала скорую помощь.

Одна из матерей приехала к школе, услышав о происшествии. На месте оказались врачи, полицейские, съемочные группы и даже вертолеты. «Я видела трех разных детей на носилках, и каждый из них держал пластиковый тазик, в который их рвало», — поделилась подробностями она.

Прибывшие врачи осмотрели учеников и госпитализировали двух из них. Отмечается, что их жизням ничто не угрожает. Врачи изучили вещество, попавшее в организм детей, и определили, что это не фентанил, обычно содержащийся в наркотическом мармеладе. Пока им так и не удалось понять, что проглотили школьники. Сотрудники школы попросили родителей напомнить детям об опасности любых психоактивных веществ.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина мать по ошибке купила шестилетнему сыну конфеты, содержащие наркотическое вещество. Ей пришлось отвезти ребенка в больницу, где он провел шесть часов под надзором медиков.