В рацион ребенка важно включать фрукты и овощи

В детский рацион обязательно нужно включать растительные продукты. Каждый вид овощей, фруктов или ягод содержит свои питательные вещества. Об этом сообщила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева. Ее слова приводит РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

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«Овощи и фрукты содержат правильные углеводы, пищевые волокна, клетчатку. Эти вещества участвуют в обменных процессах, поддерживают необходимый состав микрофлоры кишечника, поддерживают работоспособность организма, улучшают память, ускоряют восстановление мышечной ткани, что особенно важно в детском возрасте», — подчеркнула специалист.

Кроме того, фрукты и овощи богаты водой, которая способствует выведению из организма конечных продуктов обмена веществ. Врач напомнила и о большом количестве витаминов, содержащихся в растительной пище, способствующих повышению иммунитета и правильному развитию организма.

Главный гастроэнтеролог Московской области, врач НИКИ детства Екатерина Яблокова до этого перечислила самые вредные для детей продукты. Одна из наиболее частых ошибок в детском питании, по ее словам, — включение в рацион ребенка пищи, содержащей трансжиры, такой как бургеры, сосиски, колбасы и различные полуфабрикаты.