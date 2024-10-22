Эксперт рассказал о важности введения ЕГЭ по арабскому языку

ЕГЭ по арабскому языку расширит образовательные возможности, считает HR-эксперт и член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что такой экзамен усилит интерес школьников к этому языку. По его словам, в будущем это может положительно отразиться на рынке труда.

Это большой шаг к расширению образовательных возможностей и усилению интереса к арабскому языку среди школьников, что может впоследствии повлиять на рынок труда, усилив спрос на специалистов с такими знаниями, — пояснил Мурадян.

Эксперт уточнил, что ЕГЭ по арабскому языку увеличит число абитуриентов, ориентированных на международные проекты. При этом HR-эксперт добавил, что процесс введения этого предмета включает разработку образовательных программ, подготовку учебных материалов и квалифицированных педагогов. Он обратил внимание, что арабский язык хотят включить в ЕГЭ в течение нескольких лет.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ранее сообщил, что перечень приемных испытаний в вузы России скорректируют. Он уточнил, что изменения будут вводить постепенно в 2025 и 2026 годах. Одним из нововведений станет изменение требований к вступительным экзаменам по обучению педагогике.